ФОТО | 15-летний мальчик провалился в старый пожарный водоем. Он остался в живых только благодаря друзьям

По словам спасателей из команды Ристи, группа молодых людей отправилась на карьер разводить костер, а один мальчик пошел к деревьям неподалеку собирать ветки. Под деревьями находился старый пожарный водоем, который, по-видимому, был поврежден тяжелой техникой, в результате чего покрывающие его плиты сместилась.

Между плитами образовалась дыра диаметром около метра, которую со временем закрыли ветви и земля, так что ее было практически невозможно заметить. „Мальчик провалился через эту дыру в заполненный водой резервуар, и друзья бросились ему на помощь. При помощи ветки им удалось вытащить мальчика из воды на столько, чтобы можно было схватить его за руки и вытянуть окончательно“, — пояснили спасатели.

Водоем оказался настолько глубоким, что упавший в воду парень не смог дотянуться до дна ногами и держался на поверхности только вплавь. „Он спасся лишь благодаря своим друзьям, которые отреагировали быстро и умело“, — похвалили ребят спасатели.

К моменту прибытия спасателей молодые люди развели костер, чтобы пострадавший смог согреться. Спасатели доставили молодого человека домой, а при осмотре места происшествия обнаружили еще больше опасных отверстий и огородили водоем лентой.

Информацию передали местному самоуправлению, которое далее займется обеспечением безопасности.