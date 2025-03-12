Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников

„Мы работали на рынке больше 13 лет, шили рубашки. А теперь вынуждены сократить всех своих работников, у нас их 25 человек...“ – сказала ДВ собственник зарегистрированного в Таллинне предприятия Tailor Service Наталья Кравченко.

„Это проблема нашего государства. Эстония становится слишком дорогой для клиентов, и они отворачиваются от нас. Дорожает все – коммунальные расходы, фонд заработной платы и так далее“, – добавила Кравченко.

Член правления K.B. Passage и один из собственников предприятия Яанус Беньямин подтвердил, что фирма планирует сократить всех 23 сотрудников.

Основная деятельность K.B. Passage – производство на заказ женской, мужской и детской одежды, а также повседневной, форменной и рабочей одежды на заказ. Фирма выпускала одежду для крупных клиентов, 90% которых находятся в Финляндии, а остальные – в Эстонии.

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