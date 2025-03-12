Плей-офф ЛЧ: ПСЖ обыграл „Ливерпуль“ в серии пенальти и вышел в четвертьфинал турнира

„Барселона“ уверенно прошла в 1/4 финала

В первом матче вечера „Барселона“ принимала лиссабонскую „Бенфику“, с которой неделю назад справилась в Португалии, победив минимально 1:0 благодаря голу Рафиньи.

Бразильская звезда продолжила блистать и в ответной встрече, забив два гола в первом тайме и обеспечив каталонцам уверенную победу со счётом 3:1. В этом сезоне Лиги чемпионов Рафинья уже имеет в своём активе 11 мячей. Также отличился молодой Ламин Ямаль, а единственный гол в составе „Бенфики“ на счету Николаса Отаменди.

Теперь „Барселона“ в четвертьфинале будет ждать победителя пары „Боруссия“ Дортмунд — „Лилль“.

„Бавария“ снова всухую обыграла „Байер“

В немецком противостоянии мюнхенская „Бавария“ одержала уверенную выездную победу над леверкузенским „Байером“ со счётом 2:0, обеспечив себе проход в следующий этап с общим счётом 5:0. Оба гола были забиты во втором тайме: сначала англичанин Гарри Кейн, а затем канадец Алфонсо Дейвис.

В четвертьфинале „Интер“ встретится с мюнхенской „Баварией“.

В последний раз „Бавария“ и „Интер“ играли в сезоне-2022/23. Оба раза мюнхенцы победили со счетом 2:0.

„Интер“ во второй раз одолел „Фейеноорд“

Миланский „Интер“, победивший в первом матче на выезде у „Фейеноорда“ со счётом 2:0, одержал победу и в домашней встрече — 2:1, уверенно прошед в четвертьфинал. На ранний гол Маркуса Тюрама на 8-й минуте „Фейеноорд“ ответил пенальти Якуба Модера. Однако в начале второго тайма Хакан Чалханоглу восстановил преимущество „Интера“, также реализовав 11-метровый и установив окончательный счёт.

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