Плей-офф ЛЧ: ПСЖ обыграл „Ливерпуль“ в серии пенальти и вышел в четвертьфинал турнира
Во вторник, 11 марта, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА.
„Барселона“ уверенно прошла в 1/4 финала
В первом матче вечера „Барселона“ принимала лиссабонскую „Бенфику“, с которой неделю назад справилась в Португалии, победив минимально 1:0 благодаря голу Рафиньи.
Бразильская звезда продолжила блистать и в ответной встрече, забив два гола в первом тайме и обеспечив каталонцам уверенную победу со счётом 3:1. В этом сезоне Лиги чемпионов Рафинья уже имеет в своём активе 11 мячей. Также отличился молодой Ламин Ямаль, а единственный гол в составе „Бенфики“ на счету Николаса Отаменди.
Теперь „Барселона“ в четвертьфинале будет ждать победителя пары „Боруссия“ Дортмунд — „Лилль“.
„Бавария“ снова всухую обыграла „Байер“
В немецком противостоянии мюнхенская „Бавария“ одержала уверенную выездную победу над леверкузенским „Байером“ со счётом 2:0, обеспечив себе проход в следующий этап с общим счётом 5:0. Оба гола были забиты во втором тайме: сначала англичанин Гарри Кейн, а затем канадец Алфонсо Дейвис.
В четвертьфинале „Интер“ встретится с мюнхенской „Баварией“.
В последний раз „Бавария“ и „Интер“ играли в сезоне-2022/23. Оба раза мюнхенцы победили со счетом 2:0.
„Интер“ во второй раз одолел „Фейеноорд“
Миланский „Интер“, победивший в первом матче на выезде у „Фейеноорда“ со счётом 2:0, одержал победу и в домашней встрече — 2:1, уверенно прошед в четвертьфинал. На ранний гол Маркуса Тюрама на 8-й минуте „Фейеноорд“ ответил пенальти Якуба Модера. Однако в начале второго тайма Хакан Чалханоглу восстановил преимущество „Интера“, также реализовав 11-метровый и установив окончательный счёт.
ПСЖ обыграл „Ливерпуль“ по пенальти
Великолепное противостояние между ПСЖ и „Ливерпулем“ в Лиге чемпионов стало настоящим футбольным спектаклем. С первых минут „красные“, поддерживаемые переполненным Энфилдом, ринулись вперед. Салах мог открыть счет уже на 6-й минуте, но не сумел реализовать несколько отличных возможностей. ПСЖ же, несмотря на давление, оказалось более эффективным. Дембеле вывел свою команду вперед после быстрой контратаки, а ошибка Конате позволила ему сбросить мяч на пустые ворота — 0:1.
Первый тайм был насыщен ярким и динамичным футболом, с множеством моментов у обеих команд. Алиссон и Доннарумма несколько раз спасали свои ворота, с отличными отраженными ударами. Но во втором тайме „Ливерпуль“ столкнулся с кадровой проблемой: травма Трента Александера-Арнольда.
Несмотря на это, обе команды продолжали атаковать, но забить не удавалось. На 87-й минуте Хвича не смог завершить атаку ПСЖ точным ударом, и матч перешел в дополнительное время. Здесь тренеры сделали несколько замен, но остались лишь единичные шансы для взятия ворот.
Все решилось в драматичной серии пенальти. Дарвин Нуньес не смог пробить Доннарумму, а Джонс повторил его ошибку. ПСЖ выиграл серию 4:1 и вышел в четвертьфинал, оставив „Ливерпуль“ с разочарованием. Возможно, ничья по сумме двух матчей была бы более справедливым итогом, но судьба распорядилась иначе.
„ПСЖ“ в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с „Астон Виллой“ или „Брюгге“.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
„Барселона“ – „Бенфика“ – 3:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Рафинья, 11, 42, Ямаль, 27 – Отаменди, 13
„Интер“ – „Фейенорд“ – 2:1 (первый матч 2:0)
Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (п) – Модер, 42 (п)
„Байер“ – „Бавария“ – 0:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71
„Ливерпуль“ – ПСЖ – 0:1, 1:4 в серии пенальти (первый матч – 1:0)
Голы: Дембеле, 12