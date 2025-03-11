Тренер эстонского двоеборца был отстранён от должности из-за скандала с норвежцами
Норвежская лыжная ассоциация отстранила от должности помощника тренера Томаса Лоббена из-за скандала в сборной по прыжкам с трамплина. Лоббен также работал наставником эстонского двоеборца Артти Айгро.
Норвежская лыжная ассоциация (NSF) в сегодняшнем пресс-релизе, опубликованном NRK, заявила:
„В ходе нашего внутреннего расследования стало ясно, что третий член вспомогательного персонала сборной по прыжкам с трамплина отстранён от своей должности“.
Исполняющий обязанности генерального секретаря NSF Ола Кель сообщил, что Томас Лоббен согласился уйти с поста по собственному желанию.
„В свете данного расследования мы не будем вдаваться в детали причин его увольнения. Однако можем подтвердить, что он сам признал своё участие в принятии решений о манипуляциях с прыжковыми костюмами“, — отметил Кель.
В понедельник федерация уже отстранила от должности главного тренера сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Магнуса Бревига и портного Адриана Ливелтена.
Бревиг заявил, что перед соревнованиями на большом трамплине на чемпионате мира именно он, Ливелтен и ассистент-тренера Лоббен приняли в швейной комнате решение заменить прыжковые костюмы.
Артти Айгро в интервью Delfi подтвердил, что ничего не знал об этом.
„В этой большой швейной комнате работали три сборные, но мой костюм соответствовал правилам, и я не чувствую никакой угрозы“, — сказал Айгро в понедельник.
„Я до сих пор не понимаю, что именно там произошло. Ходит слишком много домыслов, и сложно разобраться в ситуации. Эта история с чипами... я даже не задумывался, как именно это делается“, — добавил эстонский прыгун.