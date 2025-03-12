ВИДЕООПРОС | „А была ли пандемия?“ Что нарвитяне помнят о локдауне пятилетней давности

„А была ли пандемия? - задается вопросом встреченный в Нарве мужчина. - От гриппа умирало больше людей, чем от пандемии вашей“. Он говорит, что продолжал работать, делал прививки, пару раз переболел.

„Ужасное было время, сидели дома, на работе были ограничения, не хочу, чтобы такое повторилось“, - говорит женщина, которая в то время работала в отеле. Она вспоминает, что дети не ходили в школу, и они уехали жить на дачу, где пришлось проводить интернет, потому что ребенку надо было удаленно заниматься. Она также отмечает, что зато они провели время с семьей, и это было классно.