12.03.2025, 07:40
Министры-соцдемы и их советники получат внушительные выходные пособия(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Правительство развалилось, и социал-демократов отправили на скамейку запасных. Посты потеряли четыре министра и их советники. Подавляющее большинство из них получат денежную компенсацию.
Официально конец правительственной коалиции был положен вчера утром. Президент Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Кристеном Михалом (Партия реформ) и по предложению последнего освободил от занимаемых должностей министра регионального развития и сельского хозяйства от социал-демократов Пирет Хартман, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, министра инфраструктуры Владимира Света и министра здравоохранения Рийну Сиккут.
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