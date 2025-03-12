Министры-соцдемы и их советники получат внушительные выходные пособия

Официально конец правительственной коалиции был положен вчера утром. Президент Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Кристеном Михалом (Партия реформ) и по предложению последнего освободил от занимаемых должностей министра регионального развития и сельского хозяйства от социал-демократов Пирет Хартман , министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса , министра инфраструктуры Владимира Света и министра здравоохранения Рийну Сиккут.

Обратно в Рийгикогу вернутся Ляэнеметс и Сиккут. В их случае компенсация выплачиваться не будет. С Светом и Хартман дело обстоит иначе. Согласно закону, член правительства, освобожденный от должности в связи с отставкой правительства, вотумом недоверия министру или по предложению премьер-министра, имеет право на компенсацию максимум в размере зарплаты за шесть месяцев.