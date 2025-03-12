Маски долой! Десять видных ковидных скептиков — пять лет назад и сейчас

В своей программе Михалков активно освещал пандемию коронавируса. Наиболее широкий общественный резонанс вызвал выпуск „Бесогон TV“ от 1 мая 2020 года „У кого в кармане государство“. В этом ролике Михалков сделал целый ряд заявлений: о рукотворной природе коронавируса, планах миллиардера и филантропа Билла Гейтса сократить население планеты путём массового чипирования с помощью вакцинации, превращающей людей в управляемых роботов, намеренном введении социальной изоляции и дистанционного обучения для подавления воли человека с целью создания цифровой зависимости и т. д. Однако искусственная природа коронавируса до сих пор не доказана , Гейтс ничего подобного не замышлял , чипов в вакцинах нет , а требования соблюдать социальную изоляцию, равно как и работать или учиться дистанционно, были отменены после того, как в них отпала медицинская необходимость.

Выходец из знаменитой династии, обладатель „Оскара“, глава Союза кинематографистов России и Московского международного кинофестиваля известен как один из главных российских провластных спикеров. В 2011 году Михалков стал делиться своими общественно-политическими взглядами не только на телевидении или в прессе, но и через новые медиа — он завёл блог в „Живом журнале“, а позже и страницу во „ВКонтакте“. Наиболее успешным стал его YouTube-канал „Бесогон TV“, куда режиссёр регулярно выкладывал ролики со своими размышлениями на разные темы. Некоторые видео впоследствии транслировались на телеканалах „Россия 24“ и „Спас“.

Среди тех, кто распространял фейки и конспирологические теории про коронавирус, были многочисленные активисты и артисты, а также врачи и учёные, подкреплявшие дезинформацию собственным авторитетом. Спустя пять лет пандемии „Проверено.Медиа“ вспоминает десять знаменитостей — адептов ковид-скептицизма, которые стали особенно популярны у русскоязычной аудитории, и рассказывает, изменились ли их взгляды за прошедшие пять лет.

Параллельно мир охватила инфодемия: люди пытались узнать, объяснить и рассказать другим, почему их жизнь так резко изменилась, как себя вести и как долго это может продолжаться. Объём информации по теме был огромен, а значительная её часть оказывалась недостоверной. Данные касались происхождения коронавируса, методов профилактики и лечения, а позднее и вакцинации. Спустя полгода ВОЗ и другие мировые организации предупредили , что инфодемия ставит под угрозу важнейшие завоевания здравоохранения, а пренебрежение мерами безопасности, мотивированное дезинформацией, откладывает завершение пандемии.

Примерно тогда же Монтанье стал активно продвигать ряд антинаучных идей. Так, в 2009 году он представил на конференции метод диагностики инфекций через радиоволновые сигналы ДНК в воде, а также технологию воспроизводства ДНК методом квантового отпечатка (по сути, аналогичную гомеопатии). После публикации статьи на эту тему Монтанье выступил в защиту своего коллеги Жака Бенвениста и его антинаучной концепции памяти воды. Учёный также был уверен , что аутизм связан с некоей инфекцией центральной нервной системы, и предлагал лечить его многолетним приёмом антибиотиков. Несмотря на многие годы изучения ВИЧ, Монтанье стал делать безосновательные заявления о том, что сильный иммунитет способен сам победить этот вирус за несколько недель.

Будущий лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине родился в 1932 году. Окончив Сорбонну, он работал в Институте вирусологии в Глазго, а затем возглавил лабораторию вирусной онкологии в Институте Пастера, где начал изучать связь ретровирусов и онкологических заболеваний. В 1983 году Монтанье вместе с другими исследователями выделил вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который может приводить к синдрому приобретённого иммунодефицита (СПИД). Именно это открытие в 2008 году принесло учёному и его коллеге Франсуазе Барре-Синусси Нобелевскую премию.

Несмотря на критику вакцин от COVID-19, весной 2021 года Михалков привился . „Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску“, — объяснял он журналистам. Тем не менее режиссёр продолжил обвинять вакцины в нанесении вреда здоровью. Например, ответственность за гибель Алексея Навального в колонии в феврале 2024 года Михалков возложил на вакцину Pfizer / BioNTech, которой политика якобы привили во время лечения в Германии в 2020–2021 годах и которая спровоцировала образование тромба, а также на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая лоббировала закупки препарата. В начале 2024 года YouTube-канал Михалкова заблокировали „за многочисленные нарушения в отношении дискриминационных высказываний“, но программа продолжила выходить на авторском сайте и российских стриминговых платформах.

За эти и аналогичные высказывания Михалков в 2020 году был номинирован на антипремию „Почётный академик ВРАЛ“, которую популяризаторам лженауки вручают портал „Антропогенез.ру“ и просветительский фонд „Эволюция“. Хотя награду режиссёр не получил, организаторы присудили ему специальный приз „Вроскар“ с формулировкой „за незаурядный режиссёрский и актёрский талант, направленный на распространение бредовых идей“.

На персональном сайте Редько говорится , что он хирург высшей категории с 37-летним стажем. В 1974 году Редько окончил Алтайский медицинский институт, по распределению попал в Барнаул, но затем переехал в Ленинград. В 1990-е годы он параллельно с врачебной карьерой строил чиновничью: год возглавлял комитет по здравоохранению в петербургском правительстве, затем восемь лет заседал в городском Законодательном собрании, где был председателем профильной комиссии, а также более 30 лет руководит Санкт-Петербургской профессиональной ассоциацией медицинских работников. Есть у Редько и звание профессора — правда, не медицинского или биологического вуза, а Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (примечательно, что, судя по личному сайту, эту должность медик занимал до 2016 года, хотя вуз перестал существовать четырьмя годами ранее).

Показательно, что некоторые антинаучные заявления Монтанье приписывали неоправданно — например, теорию о том, что вакцинация уже переболевших людей якобы приведёт к антителозависимому усилению инфекции в их организмах и летальному исходу в течение двух лет. Свои посты на эту тему пользователи соцсетей часто сопровождали разными фрагментами из видеоинтервью Монтанье с субтитрами на национальных языках. При этом субтитры не соответствовали тому, что учёный говорил там на самом деле. Также в соцсетях распространялась приписываемая Монтанье цитата, будто все ревакцинированные от коронавируса были заражены ВИЧ. Однако, несмотря на свои спорные взгляды, и такого вирусолог не говорил.

Во время пандемии учёный стал сторонником гипотезы об искусственном происхождении коронавируса (оно не доказано, но и не исключено полностью) и поддерживал самые разные конспирологические нарративы о COVID-19 и вакцинации против него. В частности, Монтанье утверждал , что вакцина от Pfizer / BioNTech вызывает прионные заболевания. Многие конспирологи , которые пытались доказать те или иные теории , регулярно обращали внимание оппонентов на то, что их доводы разделяет вирусолог с мировым именем. Впрочем, именно коронавирусами Монтанье, насколько известно, предметно не занимался.

„ Иммунитет после прививки вам никто не гарантирует: третья фаза испытаний [вакцины „Спутник V“] же не проведена. То есть вам фактически говорят, что вы — участник эксперимента“ (об этом Редько сказал спустя почти три месяца после публикации научной статьи с промежуточными итогами третьей фазы тестирования).

„[Вакцинированный] будет заболевать в два раза чаще, чем до прививки, а болеть — тяжелее. Посмотрите на пример Израиля: у них выросла смертность (в два раза!) и заболеваемость“ (этот прогноз основан на некорректной статистике: по данным Министерства здравоохранения Израиля, вакцина очень эффективна в отношении заболеваемости, тяжёлого течения заболевания, госпитализаций и смертности);

„После прививки человек становится носителем инфекции. Поэтому он обязан носить маску уже в обязательном порядке, поскольку он источает из себя вирус“ (ни одна из разработанных вакцин от коронавируса не относится к живым вакцинам, то есть не содержит в себе живого вируса, поэтому и „источать“ его после вакцинации человек не может);

Также в биографии Редько сообщается , что он автор более 200 научных работ. В базе Российского индекса научного цитирования у медика всего 29 публикаций, и лишь три из них вышли в печать до 2004 года включительно (остальные — по большей части во время пандемии). Этого количества явно недостаточно даже для допуска к защите докторской диссертации, которая, если верить личному сайту Редько, прошла в 2003-м.

Хотя в биографии Редько на том же сайте говорится, что он защитил две докторские диссертации, „Проверено“ не обнаружило никаких следов этих трудов в каталоге Российской государственной библиотеки (РГБ). Сам Редько отмечал, что его первая диссертация (по общественному здоровью и здравоохранению) засекречена. Однако сооснователь сообщества „Диссернет“ и научный консультант „Проверено“ Андрей Ростовцев пояснил: даже в этом случае в каталоге РГБ был бы автореферат и протокол защиты диссертации.

Однако в середине 2000-х карьера Кеннеди-младшего сделала неожиданный поворот, когда он начал продвигать теории, противоречащие научному консенсусу. Юрист рассказывал , что в 2005 году с ним познакомились несколько женщин, чьи дети, по их словам, после вакцинации столкнулись с разными заболеваниями. К Кеннеди-младшему они обратились, потому что он тогда изучал загрязнение водоёмов ртутью и называл потенциально опасным тиомерсал — ртутьсодержащее соединение, которое входит в состав некоторых вакцин. „Вакцины были довольно далеко от моей специализации. Я всегда был за вакцинацию. Я вакцинировал всех своих детей и каждый год делал прививку от гриппа. Но я был впечатлён этими женщинами“, — объяснял Кеннеди.

Если в России одним из лидеров ковидоскептицизма был представитель знаменитой артистической династии, то в США им (абсолютно предсказуемо) стал отпрыск, возможно, главного политического клана страны. Роберт Кеннеди-младший — сын генерального прокурора Роберта Кеннеди и племянник президента Джона Кеннеди. После учёбы в Гарвардском университете, Лондонской школе экономики и Университете Вирджинии он начал строить юридическую карьеру: в 1983 году стал помощником окружного прокурора на Манхэттене, но всего через полгода был обвинён в хранении героина и уволен. Во время выполнения общественных работ Кеннеди-младший заинтересовался экологическим правом, в сфере которого впоследствии достиг больших успехов. В 1999 году журнал Time назвал юриста экологическим героем планеты за руководство кампанией за восстановление экосистемы реки Гудзон.

В последние месяцы Редько появляется в качестве эксперта в эфирах разных блогеров, где по-прежнему рассказывает об опасности вакцин, а ещё вышек 5G , которые, по его словам, повышают давление, вызывают спутанность сознания, проблемы с памятью и изменения в крови (это всё неправда ). Также медик транслирует популярный среди российских пропагандистов миф о том, что страны Запада неспроста организовали многочисленные бактериологические лаборатории именно в странах, граничащих с Россией.

В отличие от Михалкова, Редько может похвастаться наградой от организаторов антипремии „Почётный академик ВРАЛ“, которую медик получил в 2021 году за распространение мифов о вакцинации. Такое „признание“ не помешало ему в 2022 году войти в медицинский экспертный совет при комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского Заксобрания.

Во время пандемии Кеннеди-младший продолжил распространять бездоказательные высказывания о вреде вакцинации, теперь уже направив свою критику на вакцины от COVID-19. Уже в апреле 2020 года он вместе с Уэйкфилдом поучаствовал в онлайн-конференции об опасности использования вакцин против коронавируса (сами препараты ещё даже не дошли до клинических испытаний). Помимо своих „классических“ предостережений, Кеннеди недвусмысленно намекал на то, что вакцинация от COVID-19 способна привести к летальному исходу, утверждал , что вакцины от гриппа увеличивают риск заболеть коронавирусом на 36% (никаких подтверждений этому нет ), и настаивал на небезопасности прививок для беременных женщин (хотя вакцины были протестированы и признаны безопасными, а инфицирование во время беременности представляло риски не только для матери, но и для плода).

В 2015 году Кеннеди-младший возглавил организацию Children’s Health Defense, которая распространяла (и распространяет) альтернативные взгляды на общественное здравоохранение. В частности, она стала одним из главных заказчиков антивакцинаторской рекламы в Facebook* в 2018–2019 годах. За время пандемии организация стала одним из крупнейших распространителей дезинформации о коронавирусе, а её доходы, формируемые в основном за счёт пожертвований, выросли , по подсчётам журналистов, в восемь раз.

Погрузившись в тему, он ознакомился с публикациями британца Эндрю Уэйкфилда — несколькими годами ранее тот опубликовал в авторитетном научном журнале The Lancet статью, доказывающую связь поливакцины от кори, краснухи и паротита с развитием аутизма. Впрочем, впоследствии статья была отозвана — выяснилось, что автор фальсифицировал данные и получал деньги от адвокатов семей, связывавших прививки и расстройства аутистического спектра. Помимо этого, незадолго до публикации статьи Уэйкфилд подал патентную заявку на свою собственную, более безопасную, по его мнению, моновакцину от кори. Впечатлившись работами британца, Кеннеди-младший стал продвигать его позицию , а в конце 2019 года даже заявил , что Уэйкфилду в будущем будут ставить памятники.

Более чем 20-летняя карьера в кинематографе и полтора десятка лет на телевидении в качестве ведущей программы „Жди меня“ обеспечили Шукшину достаточным медийным капиталом, чтобы с 2020 года стать одной из самых известных российских распространительниц фейков и конспирологических теорий о коронавирусе и особенно о вакцинации. При этом ранее она не была известна как сторонница антипрививочного движения.

В 2024 году Кеннеди-младший выдвинул свою кандидатуру на пост президента США как независимый кандидат, но за два с половиной месяца до выборов вышел из гонки и призвал сторонников голосовать за Дональда Трампа. После победы последнего Кеннеди-младший был номинирован на пост министра здравоохранения и социальных служб США. Во время предварительных слушаний в Сенате он заверял конгрессменов, что не против вакцин, и отрёкся от части своих убеждений. В частности, будущий министр заявил: он никогда не говорил, что ни одну вакцину нельзя назвать безопасной и эффективной. Но фактчекеры CNN напоминают о видео 2023 года, где политик произносит буквально эту фразу. Кеннеди-младший не стал отрицать, что подписывал петицию против вакцин от COVID-19, однако мотивировал своё решение тем, что прислушался к мнению неназванных экспертов, по словам которых упомянутые вакцины не подходят для маленьких детей. С одной стороны, на слушаниях политик отрёкся от своих заявлений, будто пестициды приводят подростков к желанию совершить трансгендерный переход, но с другой — подтвердил свою точку зрения, что болезнь Лайма — рукотворное биологическое оружие (это неправда). Также Кеннеди-младший отрицал, что его деятельность могла спровоцировать вспышку кори в Самоа в 2019 году, хотя, как предполагают эксперты, именно визит активиста и его риторика способствовали крайне низкому уровню младенческой и детской иммунизации в этом государстве.

В ноябре 2021 года главврачи 11 российских больниц, в том числе больницы №40 в Коммунарке, написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых была и Шукшина. Медики предложили им посетить красные зоны госпиталей, в том числе отделения реанимации и патологоанатомические отделения, и своими глазами увидеть пациентов с COVID-19. Актриса ответила на приглашение в своём инстаграме: „Мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне 80% населения России (по данным „Левада-центра“**, в августе 2021 года около трети россиян не были готовы прививаться ни одной вакциной от коронавируса. — Прим. ред.). На экскурсии в красной зоне при всём желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины“. Вскоре YouTube заблокировал канал актрисы за систематическое распространение дезинформации.

Она также поучаствовала в распространении нескольких очень популярных фейков: про разгром политики принуждения к вакцинации“ в журнале The Lancet, про решение израильского раввинского суда о „смертельной опасности“ вакцин, про тяжёлые осложнения у десятков тысяч привитых „Спутником V“ в Аргентине, про возможность заразиться прионными заболеваниями через вакцинацию, про бесполезность вакцинации детей и т. д.

Одним из любимых выражений Шукшиной за последние годы стало словосочетание „цифровой концлагерь“ — только в Telegram-канале актрисы оно упоминается более 30 раз. По её мнению , вакцинация, QR-коды и другие меры властей в рамках борьбы с пандемией привели к тому, что „тупоголовое уколотое стадо… перевело себя добровольно в категорию товаров, номеров в системе, и показало этим нелюдям, которые хотят быть хозяевами мира, что большинство согласны на жизнь в электронном концлагере, где каждый шаг оцифрованного уколотого будет разрешаться или не разрешаться компьютером“. Шукшина настаивала: вакцинированный человек не может остаться свободным. Своих единомышленников актриса собирала на круглых столах , которые широко освещались на ресурсах антипрививочников.

На саму пандемию артистка во многом смотрела с религиозных позиций. „Все верующие русские люди видят в современных событиях исполнение апокалиптического пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию, и мы не можем этого не видеть. На наших глазах всё это совершается, мы бьём тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где будут жить наши дети“, — говорила она в июле 2020 года.

Также Катасонов увязывал пандемию с конспирологической теорией золотого миллиарда: „Хозяева денег стремятся отправить на тот свет миллиарды. Людей. Граждан всех стран мира, включая даже тех, которых принято относить к золотому миллиарду. В конечном счёте на планете должен остаться всего один миллиард человек. <…> И вряд ли этот миллиард можно будет назвать золотым. Золотым в нём будет лишь один миллион, вчерашние хозяева денег, а отныне хозяева мира. А на них будут работать остальные 999 млн“.

Пандемия COVID-19, перевернувшая привычный образ жизни людей во всём мире, стала плодотворным временем для развития идей Катасонова. В частности, он называл коронавирус спецоперацией и дымовой завесой, якобы организованной мировой закулисой, которая существует многие века. По мнению учёного, во время информационной пандемии национальные государства удастся разрушить , а на их место придёт мировое правительство. Спустя пять лет с объявления пандемии COVID-19 можно констатировать, что это пророчество не сбылось.

Если заявления Монтанье подкрепляли медико-биологическую конспирологию, то Катасонов играл похожую роль для общественно-политических теорий заговора вокруг пандемии. После окончания МГИМО в 1972 году и защиты сначала кандидатской, а потом докторской диссертации экономист работал в структурах ООН, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, а также десять лет возглавлял одну из кафедр своей альма-матер. Параллельно Катасонов проводил исследования, публиковал книги и статьи. В начале 2010-х годов фокус его публикаций сместился в сторону конспирологической критики глобальной финансовой системы, которую он называет инструментом мировой закулисы.

В 2025 году Шукшина по-прежнему продолжает пугать своих подписчиков грядущим цифровым концлагерем, критикует применение вакцин и репостит заявления Кеннеди-младшего. Параллельно артистка, фактически переставшая сниматься в кино, активно высказывается в поддержку внешней политики Кремля, пишет доносы, обличает „неблагонадёжных“ коллег по цеху и призывает бороться не только с Западом, насаждающим чуждые России ценности, но и с внутренними врагами.

Американский исследователь позиционирует себя как изобретателя технологии мРНК-вакцин, которой воспользовались в том числе разработчики некоторых препаратов от коронавируса. Действительно, на рубеже 1980-х и 1990-х годов Мэлоун, работая в Институте биологических исследований Солка, провёл серию важных экспериментов: например, продемонстрировал, как можно перенести мРНК, защищённую липосомой, в культивируемые клетки для запуска синтеза белков. В 1990 году учёный стал соавтором работы, показавшей возможность синтеза мРНК в лаборатории для производства желаемых белков. Мэлоун — автор более десяти патентов и многочисленных научных публикаций с высоким уровнем цитируемости. При этом научное сообщество отмечает : хотя вклад Мэлоуна в создание технологии мРНК-вакцин неоспорим, она была результатом работы сотен исследователей на протяжении десятилетий.

Несмотря на критику, Катасонов продолжает распространять конспирологические теории. Он по-прежнему говорит о планах мировой закулисы сократить население планеты в кратчайшие сроки, но перестал связывать это желание с пандемией, как делал раньше. В феврале 2025 года Катасонов заявил , что соратник Трампа, миллиардер Илон Маск якобы обнаружил документы, подтверждающие, что американцы не высаживались на Луну, а НАСА сфальсифицировало доказательства. Впрочем, сам Маск не верит в так называемый лунный заговор, а видео, которое разошлось среди конспирологов и на которое опирается Катасонов, было вырвано из контекста.

Осенью 2021 года, когда вакцинация уже шла, Катасонов заявил о почти 14 000 американцев, умерших от введения препарата. Он ссылался на данные системы VAERS, которая отслеживает сообщения о побочных эффектах вакцин в США. Вот только учёный манипулировал данными: всего к тому моменту система получила примерно 8000 сообщений о смертях американцев, которые были вакцинированы, но нет никаких оснований утверждать, что они умерли именно из-за прививки.

Впрочем, на поле непрофильных для него фейков Катасонов тоже заходил. Например, он говорил : „Вместе с нановакциной в тело человека можно запустить сверхминиатюрный микрочип, который является нановеществом. Человек, согласившийся на прививку, даже не будет знать, что в него одновременно внедрили наночип“. С таким заявлением Катасонов выступил в марте 2020 года, задолго до начала вакцинации. Ни в одной вакцине, одобренной к применению месяцы спустя, наночипы не содержатся .

За эти и аналогичные высказывания аккаунт Мэлоуна в Twitter (ныне X), на который были подписаны более 500 000 пользователей, был заблокирован 29 декабря 2021 года. После этого медика пригласили сначала в подкаст Джо Рогана, который считается одним из самых популярных в мире, а затем и на шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News. Мэлоун не упустил возможности поделиться своей позицией со столь широкой аудиторией, в том числе подкрепляя свои слова ложными утверждениями. Блог исследователя был восстановлен почти год спустя, когда платформа, купленная миллиардером Илоном Маском, пересмотрела правила модерации.

ВОЗ объявила , что важно носить маски, потому что ни одна из вакцин не предотвращает инфекцию (Мэлоун исказил рекомендацию, которую ВОЗ выпустила летом 2021 года на фоне распространения варианта коронавируса „Дельта“ — настолько заразного, что даже полностью вакцинированным людям разумно продолжать носить маски и продолжать принимать меры для предотвращения распространения инфекции).

спайк-белок, используемый, например, в вакцинах „Спутник V“ и Johnson & Johnson, обладает цитотоксичностью, то есть способен повреждать клетки организма (на самом деле он не может встроиться в геном человека, как и повлиять на производство других белков в организме);

Также Мэлоун продвигал лечение коронавируса с помощью ивермектина — противопаразитарного средства для животных. Его одобрили или даже рекомендовали для терапии COVID-19 в Индии, Южной Африке и многих странах Латинской Америки. Однако уже в 2021 году многие исследования, которые легли в основу этих решений и свидетельствовали об эффективности препарата, были признаны ненадёжными, а некоторые — и вовсе сфальсифицированными. Впрочем, это не помешало Мэлоуну рассказывать о действенности ивермектина в дальнейшем.

В начале 2020 года, ещё до объявления ВОЗ о пандемии, Мэлоун начал тестировать средство от изжоги фамотидин как потенциальный препарат для лечения коронавирусной инфекции. Уже в апреле компания Alchem Laboratories, работодатель Мэлоуна и производитель инъекционной формы фамотидина, получила от американских властей многомиллионный контракт на дополнительные исследования. Хотя эффективности против COVID-19 у этого препарата ни тогда, ни позднее выявлено не было, в США вокруг него возник такой ажиотаж, что лекарство на время пропало с аптечных полок.

Червонская популяризирует множество конспирологических нарративов о вакцинации: активно распространяет утверждения о связи вакцины БЦЖ с эпидемией туберкулёза, влиянии вакцин на бесплодие , побочных эффектах вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка). Также она стоит на антинаучной позиции, будто бы у детей, не получивших ни одной дозы вакцины до пяти лет, самостоятельно развивается уникальная природная защита от болезней.

Авторитету Червонской в этой среде, как и в случае с описанными выше персонами, способствовало её научное прошлое. Причём она была не просто медиком или биологом, а непосредственно изучала вирусы. Впрочем, фактчекеры не смогли обнаружить свидетельств того, что у Червонской есть медицинское образование и что она участвовала в исследованиях о воздействии вакцин на организм человека. Более того, сообщения о её докторской степени и профессорском звании также не подтверждаются официальными источниками (зато у неё есть антипремия „Почётный академик ВРАЛ“ за 2020 год).

Свою научную карьеру Червонская начала ещё в середине прошлого века, много лет работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (именно там разработали вакцину „Спутник V“), опубликовала в рецензируемых журналах более 20 научных статей (преимущественно по экспериментальной вирусологии и под девичьей фамилией Советова), защитила кандидатскую диссертацию. С конца 1980-х она, по сути, завершила свою академическую карьеру, переключившись на популяризаторскую работу. Тогда же Червонская начала активно выступать против массовой вакцинации и со временем стала основной фигурой антипрививочного движения на постсоветском пространстве.

В последнее время Мэлоун активно продвигает идеи, изложенные им и его женой в их книге „Психологическая война: установление нового мирового порядка“. В своей концепции конспиролог увязывает борьбу с распространением дезинформации, которую онлайн-платформы активизировали во время пандемии, развитие IT и разработанное разведками США, Великобритании и других стран психологическое оружие, способное манипулировать общественным мнением. Запись лекции, которую Мэлоун прочитал на эту тему в августе 2024 года, собрала на YouTube почти 2 млн просмотров.

До 2021 года заявления Воробьёва о коронавирусе в целом не противоречили научному консенсусу. Он признавал необходимость карантина, рекомендовал избегать общественных мест, отмечал, что специфического лечения нет, напоминал о необходимости проветривать помещения и укреплять иммунитет для снижения риска инфицирования. В то время Воробьёв вполне нейтрально высказывался даже о принудительной вакцинации, подчёркивая , что вакцины необходимо тщательно проверить. При этом уже тогда он выражал озабоченность постковидным синдромом и одним из первых предупреждал , что искусственная вентиляция лёгких у больных с COVID-19 отнюдь не панацея , как тогда многие рассчитывали, и применение аппарата ИВЛ нужно откладывать настолько, насколько это возможно.

С тех пор Воробьёв продвигает метод плазмафереза для лечения ожогов, терапии при септическом шоке, антифосфолипидном синдроме и других состояниях. Медик был в числе тех, кто предлагал данный метод и для борьбы с COVID-19. В 2020 году пациентов с коронавирусом лечили с помощью плазмафереза в ведущих российских стационарах и в других странах, хотя Кокрейновский обзор, вышедший весной 2021 года, утверждает , что реконвалесцентная плазма не даёт пользы в лечении людей с умеренной и тяжёлой формой COVID-19.

Воробьёв — представитель врачебной династии . После окончания Первого Московского медицинского института им. И. М. Сеченова он оказывал помощь пострадавшим и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а два года спустя — пострадавшим от Спитакского землетрясения в Армении. Там врач применил инновационный метод борьбы с краш-синдромом (токсикозом, возникающим из-за длительной ишемии сдавленных обломками мягких тканей). Метод Воробьёва — плазмаферез в сочетании с введением гепарина и переливанием плазмы — значительно снизил летальность и позволил полностью избежать ампутаций у пострадавших. Эта разработка легла в основу докторской диссертации, которую медик защитил в 1997 году.

Несмотря на антинаучную позицию Червонской, СМИ по-прежнему приглашают её в качестве эксперта . Некоторые фрагменты её интервью становятся вирусными в соцсетях и в 2025 году. Биолог продолжает проводить семинары для родителей, совмещая антивакцинаторскую риторику с критикой фармацевтических компаний. Книги Червонской доступны на крупных торговых площадках .

Во время пандемии COVID-19 Червонская настаивала , что у перенёсших эту инфекцию формируется пожизненный иммунитет. Но, как показали дальнейшие события, это не соответствует действительности: один и тот же человек мог переболеть коронавирусом несколько раз. Пытаясь доказать опасность вакцин от коронавируса, сторонники конспирологических теорий использовали многочисленные тезисы Червонской против других вакцин.

Помимо вакцины против коронавируса, Воробьёв ополчился и на другие: необходимой он считает лишь прививку от полиомиелита, тогда как, например, вакцины против кори и пневмококка называет откровенно опасными. Первая из них, по мнению медика, даёт слишком короткий иммунный ответ и создаёт чувство ложной безопасности. Вторая же защищает от одних возбудителей, но даёт зелёный свет более опасным заболеваниям: „У людей всё равно будет возникать воспаление лёгких. Но если они привиты от пневмококка, значит, воспаление у них будет обусловлено стрептококком или стафилококком. Это более опасные воспаления, они проходят тяжелее, у многих приводят к летальному исходу“. Однако, как подчёркивает ВОЗ, и в случае кори , и в случае пневмококка вакцинация — наиболее эффективный способ профилактики.

Но на второй год пандемии вектор публичных заявлений медика резко изменился. Основной мишенью профессора стала и вакцинация как таковая, и вакцина „Спутник V“ в частности. Например, Воробьёв говорил , что вакцина от коронавируса представляет собой генно-модифицированный вирус, „на который насажен кусочек другого вируса, всё это вводится в кровь, вирус поступает в клетку, там он размножается, там он начинает выделять какие-то ковидные частицы, которые потом обуславливают появление антител“. На самом деле вирус не может размножаться в клетке человека после того, как был переработан для использования в вакцине. Воробьёв приводил и другой аргумент: „[Вакцинирование —] это фактически встраивание в геном, потому что мы вводим генетический материал — РНК. У нас есть механизм обратной транскриптазы, который считывает РНК и переводит в ДНК. И это может встраивать и в геном митохондриальный, и в геном клетки“. Однако, во-первых, мРНК-вакцины от коронавируса в России зарегистрированы не были, а во-вторых, учёным неизвестны примеры такой теоретически возможной реакции. В любом случае, как уточнял первооткрыватель гена обратной транскриптазы Дэвид Балтимор, фрагменты вируса SARS-CoV-2 при этом не приведут к образованию инфекционного материала.

Весной 2020 года Гундаров заявлял , что реальная опасность COVID-19 невелика, а статистику заболеваемости и смертности в России якобы завышают его коллеги, получающие доплаты за каждого выявленного больного. Медик критиковал и меры борьбы с распространением пандемии, называя их преступными и ухудшающими здоровье населения. В частности, он говорил, что изолировать людей старше 65 лет — это глупость. Вместо этого Гундаров предлагал „выходить на солнышко“, поскольку под воздействием солнечных лучей вирус исчезнет через несколько минут. От статуса ковид-отрицателя он при этом активно открещивался , подчёркивая, что само существование вируса признаёт.

До 2020 года Гундаров, хотя и участвовал в спорных общественно-политических проектах (вроде проекта гармонического государства в учении Иисуса Христа о „Царстве Божием“ на земле), в профильной области не проявлял себя как приверженец конспирологических идей. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию, в 1994-м стал профессором Российской медицинской академии последипломного образования. Он также руководил лабораторией при одном из научно-исследовательских центров Минздрава РФ, был главным научным сотрудником в НИИ при Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, экспертом по демографии Госдумы РФ.

Ещё в 2020 году медик основал свою частную клинику — „Медицинское бюро Павла Воробьёва“. Там он продвигает авторскую методику лечения коронавирусной инфекции, в частности, рекомендует с самого начала болезни принимать профилактические дозы оральных антикоагулянтов. Такой выбор неслучаен: сейчас Воробьёв убеждён, что COVID-19 — на самом деле не вирус, а васкулит (воспаление сосудов, которое сопровождается диссеминированным внутрисосудистым свёртыванием). Помимо терапии при коронавирусе, ОРВИ и ОРЗ, в клинике предоставляют консультации и сопровождение в лечении множества других заболеваний. На сайте оговаривается , что все специалисты предлагают только информационную услугу по экспертной оценке симптомов и выработке тактики дальнейшей диагностики и лечения, а информационная помощь, согласно законодательству, не является медицинской услугой.

Летом 2021 года Гундаров заявлял, что гордится низким уровнем вакцинации в России и что число заявленных смертей от коронавируса раз в 100, а то и больше превышает реальное количество смертей от данного недуга. Помимо этого он настаивал, что вакцинироваться во время эпидемии запрещено (как объясняло „Проверено“, это неправда). Тогда же Гундаров анонсировал проведение трибунала, чтобы „разобраться“ c распространителями любой информации о коронавирусе, но тот так и не состоялся.

Даже в 2022 году Гундаров настаивал, что коронавирус SARS-CoV-2 пока не выделили в чистом виде, поэтому, по его словам, любое тестирование на заражение неточно. Это при том, что полная генетическая последовательность вируса была опубликована ещё в январе 2020 года.

Но в целом Гундаров почти не делал конкретных антинаучных утверждений, предпочитая выражать необоснованные сомнения в статистике — как заболеваемости коронавирусом, так и смертности от него. Он также активно продвигал идею, что разные политические силы будут использовать COVID-19 для реализации собственных интересов (и при этом регулярно критиковал российское руководство). Также врач не раз называл вакцину „Спутник V“ недоработанной — по его мнению, качественная проверка её безопасности и эффективности так и не была проведена.

В последние три года Гундаров довольно активно комментирует в СМИ уже не пандемию, а российскую „спецоперацию“ против Украины, распространяя конспирологию уже по этой теме. Хотя в целом занимая прокремлёвскую позицию, в 2024 году Гундаров позволил себе довольно резкую критику в адрес властей: „Какую цену мы готовы заплатить за успехи в „специальной военной операции“? <…> Цена должна быть демографическая или нет? Почему нам не сообщают цифры погибших? От кого скрывают? Там всё знают, до одного солдата. От кого, от нас скрывают? <…> Детей не пальцем делают. Все, кто делают детей, они оказываются в степях под Херсоном“.

Уже больше четырёх лет Гундаров возглавляет созданную им общественную организацию защиты прав, здоровья и благополучия человека БОЗЭП. Её официальный сайт предлагает содействие в самых разных сферах: от помощи в спорах с застройщиками и защиты прав потребителей до возможности анонимно пожаловаться на коррупцию. Гундаров также преподаёт в Университете естественных и гуманитарных наук. Эта организация, основанная в 2022 году, предлагает самые разные курсы повышения дополнительного образования: от государственного и муниципального управления до спортивного массажа, от военной журналистики до горного дела. Гундаров возглавляет там кафедру валеологии и социальной медицины.

Изображение на обложке: коллаж „Проверено“

*Российские власти считают компанию Meta Platforms Inc., которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, экстремистской организацией, её деятельность на территории России запрещена.

**Министерство юстиции РФ считает „Левада-центр“ „иностранным агентом“.

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