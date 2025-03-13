Теперь нельзя никуда не поступать после 9-го класса. Учиться обязаны до 18-и лет
Теперь нельзя никуда не поступать после 9-го класса. Учиться обязаны до 18-и лет
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia
Новости Эстонии
13.03.2025, 08:05

Новый закон: обязанность учиться до 18 лет, программа в профтехах - 4 года, больший контроль со стороны муниципальных властей. Что еще изменится в новом учебном году?

 
К чему готовиться родителям?

С нового учебного года наступает обязанность учиться до достижения 18-летнего возраста. Вопросов у родителей и самих молодых людей немало: а если молодой человек получит среднее образование раньше? А что делать, если он не сможет поступить никуда после 9-го класса?

Нарвитянка Людмила рассказала RusDelfi, что прошлой весной ее дочка не смогла поступить после 9-го класса ни в гимназию, ни в профессиональное училище. „Везде оказался большой конкурс! Дочка собирается снова поступать этой весной, но что если опять не получится? Ей как раз исполнится 17, значит ли это, что на нас наложат какие-то штрафы или санкции?“ - беспокоится мама девочки.

RusDelfi выяснил, что принесет родителям и школьникам новый закон.

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