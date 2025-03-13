Новый закон: обязанность учиться до 18 лет, программа в профтехах - 4 года, больший контроль со стороны муниципальных властей. Что еще изменится в новом учебном году?

Нарвитянка Людмила рассказала RusDelfi, что прошлой весной ее дочка не смогла поступить после 9-го класса ни в гимназию, ни в профессиональное училище. „Везде оказался большой конкурс! Дочка собирается снова поступать этой весной, но что если опять не получится? Ей как раз исполнится 17, значит ли это, что на нас наложат какие-то штрафы или санкции?“ - беспокоится мама девочки.