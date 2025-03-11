Bolt хочет добиться отмены расчета автоналога за календарный год

Основной аргумент – регулярное обновление автопарка, зачастую посреди года.

По словам менеджера по развитию Bolt Хенри Арраса, ежегодно компания заменяет от 50% до 60% своего автопарка. Это означает, что при продаже автомобилей обратно в представительство в середине года, оплаченный автоналог Bolt обратно не получит. Поэтому фирма настаивает, чтобы при обсуждении в Рийгикогу возможных изменений налога на транспортные средства учли и фактический срок использования автомобилей.

„У Bolt Drive в Эстонии около тысячи автомобилей, и мы обновляем этот автопарк в среднем каждые два года. Это означает, что примерно половину автомобилей мы меняем ежегодно, в разное время в течение года. Соответственно, финансовые потери, которые мы из-за этого несем, исчисляются несколькими десятками тысяч евро. Это результат несправедливости данного закона. Кроме того, мы часто продаем автомобили за пределы Эстонии или возвращаем их в автосалоны, и в обоих случаях включить уже уплаченный налог в сделку невозможно. Так что, если частный продавец теоретически может договориться с покупателем о том, что, да, автоналог уже уплачен, и мы изменим цену сделки. А в случае с компаниями это невозможно“, – сказал Хенри Аррас.

Реорганизовывать деятельность с целью адаптации к этим налоговым изменениям в компании считают неразумным, ведь тогда в определенные времена года автопарк Bolt Drive может оказаться слишком малочисленным.

„Каждая такая сделка сопряжена с определенной рабочей нагрузкой и подготовкой, и планировать все эти операции на одну определенную часть года было бы неразумно как из соображений той же самой нагрузки, так и по причине неоправданного сокращения автопарка в определенные периоды. Это не практично. Так что, первый вопрос заключается в том, считает ли законодатель правильным, что если сделка с автомобилем совершена 2 января, то лицо, являвшееся владельцем автомобиля 1 января, обязано заплатить налог за весь год или нет. И если законодатель считает, что это неправильно, и вместо этого следует нести это налоговое бремя лишь во время фактического владения автомобилем, то все последующие обсуждения должны исходить именно из этого принципа“, – пояснил он.

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