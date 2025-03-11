Футболист „Курессааре“ оплачивал операцию и восстановление после травмы из собственного кармана — клуб вернул деньги только сейчас

Отто-Роберт Липп — нападающий, который за свою карьеру несколько раз перемещался между дублем „Флоры“ и основным составом „Курессааре“. Два года назад он забил семь голов за „Курессааре“ и стал одним из самых заметных игроков команды благодаря своей неустанной работоспособности. Его часто упоминал ведущий Калев Круус в одном из самых популярных футбольных шоу Эстонии, Betsafe, где Липп получил признание как эталон трудолюбивого и стойкого игрока в эстонской высшей лиге.