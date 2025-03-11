11.03.2025, 16:46
Футболист „Курессааре“ оплачивал операцию и восстановление после травмы из собственного кармана — клуб вернул деньги только сейчас
ФОТО: FC Kuressaare
Футбольное сообщество на этой неделе возмутил инцидент с нападающим Отто-Робертом Липпом (24 года). В начале прошлого года он получил травму в составе „Курессааре“ во время товарищеского матча, после чего оказался вынужден самостоятельно покрывать все расходы на лечение.
Отто-Роберт Липп — нападающий, который за свою карьеру несколько раз перемещался между дублем „Флоры“ и основным составом „Курессааре“. Два года назад он забил семь голов за „Курессааре“ и стал одним из самых заметных игроков команды благодаря своей неустанной работоспособности. Его часто упоминал ведущий Калев Круус в одном из самых популярных футбольных шоу Эстонии, Betsafe, где Липп получил признание как эталон трудолюбивого и стойкого игрока в эстонской высшей лиге.
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