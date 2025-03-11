Исследование: каждый третий житель Эстонии в прошлом году использовал рассрочку или потребительский кредит

„Каждый третий житель Эстонии в прошлом году использовал рассрочку или потребительский кредит, показало исследование потребительских привычек Inbank. Хотя доля людей, использующих кредитные продукты, за последние два года осталась примерно на том же уровне, произошло интересное изменение в целях использования кредитов“, – сказала руководитель отдела продаж кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема.

Кредиты или рассрочку чаще всего используют для улучшения домашней обстановки (30%), покупки бытовой техники и электроники (27%), а также для покупки или ремонта автомобиля (25%). „Хотя использование кредитов для улучшения жилищных условий за год значительно снизилось, статистика показывает, что дом остается важным для людей. Даже в условиях экономической нестабильности, когда расходы потребителей увеличились практически на всё, они не откладывают важные траты, связанные с домом“, – объяснила Рахкема.

По сравнению с прошлым годом использование кредитования для покупки бытовой техники и электроники, включая телефоны и ноутбуки, удвоилось. Вдвое увеличилось также использование платежных решений для путешествий. По словам эксперта Inbank, эта тенденция связана с лучшей доступностью различных платежных решений и повышенной осведомленностью потребителей о возможностях, делающих покупки более удобными. Также на тренд влияет общий рост цен, который вынуждает потребителей распределять суммы покупок на несколько месяцев.

„Если раньше электронные устройства чаще покупали сразу или оформляли в рассрочку, то сейчас всё больше людей предпочитают арендовать телефон или ноутбук. Тенденция аренды вместо владения продуктами набирает обороты в разных секторах каждый год, и помимо телефонов и ноутбуков, всё большей популярностью пользуется аренда, например, смарт часов и планшетов, что является более экологичным решением“, – отметила Рахкема.