Таллинн установит правила для арендных самокатов и минимопедов

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван отметил, что Таллинн является первым самоуправлением, которое для введения регуляции в этой сфере воспользуется правом, предусмотренным законом о дорожном движении. „Тем не менее, закон требует доработки, чтобы у городов было больше возможностей для обеспечения порядка на дорогах в отношении арендных транспортных средств. Например, в настоящее время отсутствует право регулировать количество арендных транспортных средств“, – добавил Ярван.

„Мы ожидаем от участников рынка ответственного поведения и соблюдения установленных правил. Поскольку число поставщиков услуг растет, Таллинн воспользуется своим правом, предусмотренным законом, и официально оформит существующие соглашения с участниками рынка в виде постановления. Это обеспечит соблюдение единых правил как для новых, так и для действующих поставщиков услуг. Также важно отметить, что постановление будет касаться только арендных транспортных средств и не будет затрагивать легкие транспортные средства, находящиеся в частном пользовании“, – пояснил вице-мэр.

Согласно проекту постановления, городской управе будет предоставлено право вводить регуляцию, которая поможет улучшить безопасность дорожного движения и культуру использования городской среды. Городская управа получит право устанавливать технические требования для арендных транспортных средств, с помощью которых можно будет вводить географические и временные ограничения, а также ограничения на скорость и парковку. Надзор будет делегирован муниципальной полиции.

Проект постановления должно утвердить Таллиннское городское собрание.

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