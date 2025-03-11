11.03.2025, 16:30
ФОТО и ВИДЕО | Хартман проводили из министерства под звон бокалов. Министр объяснила свое скандальное решение на 15 миллионов
ФОТО: | Delfi Meedia
„Конечно, я воспользовалась последним рабочим днем, чтобы принять необходимое решение“, — пояснила Пирет Хартман выделение 15 миллионов евро на Хаапсалускую железную дорогу, что сильно возмутило министра финансов Юргена Лиги. Свободная от обязанностей, Хартман пока хочет сосредоточиться на семье и работе в саду.
„Большой поклон вам всем!“ — сказала Хартман в своем выступлении перед коллегами из Министерства регионального развития и сельского хозяйства. В ее честь было организовано благодарственное мероприятие, на котором звенели бокалы и звучали впечатления о проделанной работе.
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