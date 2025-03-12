Таллинн утвердил принципы освещения выборов в городских СМИ

„Коммуникация города и во время выборов должна оставаться нейтральной и обеспечивать жителям Таллинна достоверную информацию о происходящем в городе. Общие принципы помогут предотвратить ситуации, когда какие-либо кандидаты или партии могут использовать городские каналы для своей избирательной кампании“, – сказала руководитель отдела коммуникации Таллиннского центра стратегического управления Карин Вескимяэ.

Если раньше партии или кандидаты могли покупать рекламную площадь в районных газетах в соответствии с действующим прейскурантом, то в этом году предвыборная реклама и презентация партийных программ в них запрещены. „Районные газеты и страницы районов города в социальных сетях – не место для предвыборной кампании“, – добавила Вескимяэ.

Согласно новым принципам, в активный предвыборный период – с момента регистрации кандидатов до дня выборов – в городских каналах коммуникации не будут публиковаться статьи, передовые статьи, статьи-мнения, а также фотографии кандидатов и другие персонализированные элементы дизайна, за исключением случаев, когда кандидат неизбежно должен предстать в роли спикера в связи с его повседневной работой в городе. Однако даже в этом случае следует избегать предвыборной агитации и политических заявлений.

Вышеуказанные принципы касаются всех городских и районных каналов: газет, социальных сетей, веб-сайтов и контент-маркетинга, который полностью или частично финансируется городом.

В городских каналах коммуникации будет освещаться информация об организации выборов с целью обеспечить полную осведомленность избирателей.

Подобные принципы Таллинн применял и во время предыдущих выборов в отношении городских СМИ.

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