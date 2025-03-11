Таллинн уберет советскую символику со здания управы района Нымме

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, в прошлом году в рамках коалиционного соглашения городская управа взяла на себя обязательство убрать оккупационную символику с принадлежащих городу зданий. „Таллинн – это эстоноговорящая и патриотичная европейская столица, и этот образ должен отражаться в том числе в городской среде, где мы не хотим видеть символы чужой власти. Городу Таллинну принадлежат два здания, на которых сохранилась советская символика: здание управы района Нымме по адресу Валдеку, 13 и Центр русской культурны на бульваре Мере, 5. По поводу последнего продолжаются обсуждения вариантов и возможностей для удаления символики“, – сказал вице-мэр.

Здание по адресу Валдеку, 13 было построено в 1951 году как школьное здание. Оно было капитально реконструировано в 2016 году, и с осени 2017 года в перестроенном здании расположены управа района Нымме и Ныммеский центр досуга. Поскольку здание было признано ценным примером советской архитектуры в ходе архитектурно-исторической инвентаризации района Нымме, было принято решение сохранить во время реконструкции декоративные элементы, которые присутствовали на фасаде здания.

Старейшина района Нымме Кармо Кури считает, что оккупационная символика не подходит для здания районной управы. „Влияние оккупации важно объяснять и будущим поколениям. Местоположение здания по адресу Валдеку, 13 в этом плане символично – не случайно в советское время русская школа была построена рядом с церковью, а столярные мастерские располагались прямо в храме“, – добавил он.