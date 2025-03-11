Новости Эстонии
11.03.2025, 15:10

Глава Департамента окружающей среды: дополнительные сокращения могут привести к очень жестким последствиям

 (6)
Райнер Вакра
Райнер Вакра
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

По словам председателя партии Eesti 200 Кристины Каллас, Департамент окружающей среды слишком раздут и нуждается в решительном вмешательстве извне. Руководитель ведомства Райнер Вакра на это ответил, что сокращено было очень много, в том числе были сокращены и сотрудники.

„Если поручить главе Департамента окружающей среды работу по сокращению, это не сработает. Несколько недель назад мы обсудили с премьер-министром, что нам нужно делать это совершенно иначе. Я не хочу приводить в пример США, но это должно делаться во внесистемном порядке, то есть человеком, не являющимся частью системы, который должен иметь возможность посмотреть на лабиринт регуляций и сказать, что именно нужно прекратить, потому что это не обеспечивает никакого благополучия ни экономике, ни людям“, — приводит слова Каллас, сказанные в эфире Vikerraadio, портал RusERR.

В этом же интервью Каллас отметила, что в департаменте работают 600 человек и все они занимаются внедрением регуляций.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии