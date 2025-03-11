Глава Департамента окружающей среды: дополнительные сокращения могут привести к очень жестким последствиям

„Если поручить главе Департамента окружающей среды работу по сокращению, это не сработает. Несколько недель назад мы обсудили с премьер-министром, что нам нужно делать это совершенно иначе. Я не хочу приводить в пример США, но это должно делаться во внесистемном порядке, то есть человеком, не являющимся частью системы, который должен иметь возможность посмотреть на лабиринт регуляций и сказать, что именно нужно прекратить, потому что это не обеспечивает никакого благополучия ни экономике, ни людям“, — приводит слова Каллас, сказанные в эфире Vikerraadio, портал RusERR.