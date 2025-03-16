После „Бронзовой ночи“ была создана группа по противодействию российским информационным атакам

Сразу после „Бронзовой ночи“ в помещениях Госканцелярии (позднее также в Министерстве обороны и в одной из резиденций в Нымме) начала собираться группа людей. По словам Арнольда Синисалу, она сформировалась „по воле жизни“, но вскоре обрела более прочную основу. Группу возглавили Андреас Анвельт и Уку Арольд. Первый в то время был директором Национального координационного бюро, а второй работал в Государственной канцелярии. В группу входили представители нескольких государственных органов, но кто именно — засекречено. Свой вклад вносили и эксперты по коммуникациям — Даниэль Ваарик, Ханнес Конт, Ханнес Румм, Ильмар Рааг, а также Давид Всевиов и Михкель Мутт. Румма удивило, что его привлекли к работе. В то время он был членом Рийгикогу, и, насколько он помнит, среди собравшихся не было других действующих политиков.

Как рассказывает Арольд, группа работала с полной самоотдачей, каждый что-то придумывал, искал материал перед следующими встречами — „мы работали из чувства боли“. Целью членов группы было повысить готовность к следующей возможной „Бронзовой ночи“ и выработать основные принципы противодействия российским информационным атакам. „Бронзовая ночь“ показала, насколько важно общественное мнение и как им манипулирует Россия — и что, возможно, только два или три человека в Эстонии понимают, что это для нас экзистенциальная угроза, — говорит Ханнес Конт. — Мы должны были думать о том, как это изменить и где разумный предел того, что государство вообще может делать“.