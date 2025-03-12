Министр социальной защиты Сигне Рийсало: взрослым нет необходимости определять степень тяжести недостатка здоровья

Приводим ответ министра на вопрос о несправедливости действующей системы:

„За последние годы в эти постановления не было внесено ни одного изменения, которое бы каким-либо образом заставило врачей-экспертов устанавливать более низкую степень тяжести недостатка здоровья. Среди героев ваших статей также были случаи, когда трудоспособность человека оценивалась как более низкая, а степень недостатка здоровья мы оценивали как более высокую. Так что в этом смысле Департамент социального страхования (SKA), безусловно, принимал и такие решения, которые при определении степени тяжести недостатка здоровья были более благоприятными, исходя из интересов человека. Как и в случае административного производства в случае сомнений или раздумий принято принимать решения, более выгодные для человека.

Что касается определения степени тяжести недостатка здоровья, то в прошлом году для детей и лиц пенсионного возраста были разработаны отдельные методические материалы, которые используются врачами-экспертами для обеспечения более единообразного определения степени тяжести недостатка здоровья. Я считаю, что это делает эту практику более позитивной и хорошей. Количество назначений тяжести недуга детям не снизилось, напротив, за последние три года доля детей увеличилась. При этом для лиц трудоспособного и пенсионного возраста оно действительно снизилось. Во многом это связано и с тем, что у людей возникает все меньше необходимости ходатайствовать о двух отдельных статусах, поскольку мы находимся на пути к тому, чтобы максимально отвязать различные льготы от степени тяжести недостатка здоровья.