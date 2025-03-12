Безопасность пациентов в центре внимания Всемирной недели осведомленности. Нарвская больница участвует в ней
В течение недели в Нарвской больнице пройдут различные события для укрепления культуры безопасности и взаимодействия между пациентами и медицинским персоналом. С 9 по 15 марта проходит Всемирная неделя осведомлённости о безопасности пациентов.
Цель Всемирной недели — привлечь внимание к рискам для пациентов и подчеркнуть важность безопасности в системе здравоохранения.
Руководитель опыта пациента Нарвской больницы Татьяна Канаш отмечает, что обеспечение безопасности пациентов — это совместная ответственность всех сторон: самих пациентов, их близких и медицинских работников.“Развитие культуры безопасности пациентов крайне важно и приносит пользу каждому. Неделя безопасности пациентов позволяет повысить осведомлённость, наладить открытую коммуникацию и создать более безопасную медицинскую среду для всех“, — подчеркивает Канаш.
В течение недели в Нарвской больнице пройдет опрос среди амбулаторных и стационарных пациентов. У них будет возможность оценить вежливость и ориентированность медперсонала на пациента, а также предложить идеи по улучшению работы. Результаты представят сотрудникам больницы, опубликуют на официальном сайте для пациентов и передадут на рассмотрение консультативному совету. Это поможет совершенствовать стандарты общения и повысить уровень безопасности. Кроме того, будет проведён анализ влияния образовательных программ на безопасность пациентов, чтобы определить лучшие практики и наиболее эффективные решения.
Ежегодно миллионы пациентов по всему миру сталкиваются с нежелательными и предотвратимыми медицинскими ошибками. Однако таких случаев можно избежать. Пациент играет ключевую роль в обеспечении собственной безопасности: осведомлённость и активная обратная связь помогают снизить риски и повысить качество и надёжность медицинской помощи.