Допинговый скандал в НХЛ: хоккеист „Флориды“ дисквалифицирован на 20 матчей

Защитник „Флориды Пантерз“ Аарон Экблад был дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения заработной платы за нарушение антидопинговых правил, согласно официальному сообщению НХЛ. В рамках коллективного трудового договора игрок будет направлен в специализированную программу НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ для оценки состояния и возможного лечения, связанного с употреблением психоактивных веществ и расстройствами поведения. Учитывая, что „Флориде“ осталось провести лишь 18 матчей в регулярном чемпионате, 29-летний канадец сможет вернуться на лед только в плей-офф.

Аарон Экблад прокомментировал свою дисквалификацию, заявив, что был отстранен за нарушение Программы НХЛ/НХЛПА по борьбе с допингом. Он выразил шок от того, что провалил случайный тест на наркотики, объяснив, что ошибочно принял препарат для восстановления после травм, не проконсультировавшись с медицинским и командным персоналом.

„Я подвёл своих товарищей по команде, организацию „Пантерз“ и наших болельщиков. Искренне сожалею. Я беру на себя ответственность за свою ошибку и буду готов вернуться в команду после окончания отстранения. Этот урок был для меня тяжёлым, но я с нетерпением жду возможности вернуться к команде“, — отметил Экблад в своём заявлении, опубликованном Ассоциацией игроков НХЛ.

Аарон Экблад, выбранный под первым номером на драфте 2014 года, в текущем сезоне набрал 33 очка (3 гола и 30 ассистов) в 56 играх. В прошлом сезоне он сыграл важную роль в победе своей команды в Кубке Стэнли.

Контракт Аарона Экблада, с кэпхитом в 7,5 миллиона долларов, истекает по завершении текущего сезона. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.

Дисквалификации такого рода являются редкостью для НХЛ. Последним игроком, который отбывал 20-матчевую дисквалификацию, был Нейт Шмидт в сезоне 2018/2019. В 2016 году такую же санкцию получил форвард „Анахайма“ Шон Хоркофф. Ранее, в 2007 году, Шон Хилл стал первым игроком, которого отстранили на 20 матчей, начиная с плей-офф Кубка Стэнли, и его дисквалификация продолжалась до ноября следующего сезона.

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