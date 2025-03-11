Снимать наличные станет безопаснее: Swedbank обновляет сеть банкоматов

По словам руководителя подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс, цель нововведений – предоставить клиентам ещё более удобное обслуживание в части выдачи и приёма наличных. „Хотя электронные платежи уже много лет являются самым распространённым способом оплаты, банкоматы по-прежнему играют важную роль. Именно поэтому мы инвестируем в модернизацию нашей сети, чтобы предложить нашим клиентам ещё более удобное и безопасное обслуживание“.

Новые банкоматы более энергоэффективны и оснащены экранами с улучшенной читаемостью, что обеспечивает удобство использования даже при неблагоприятных условиях освещения. Все новые банкоматы позволяют использовать бесконтактный режим, то есть пользоваться банкоматом, не вставляя карточку. Все обычные операции можно совершать с помощью банковской карточки, а снимать наличные и проверять баланс счёта – с помощью смарт-устройства. Кроме того, новые меры безопасности стали ещё более эффективными и помогают предотвратить мошенничество и копирование карточек.

„При замене банкоматов мы уделяем большое внимание доступности. Мы обращаем внимание на высоту, и устанавливаем банкоматы таким образом, чтобы клиенты в инвалидных колясках также могли с комфортом ими пользоваться“, – добавила Раагметс.

Замена будет происходить постепенно и не окажет существенного влияния на клиентов. Замена банкомата будет происходить в течение одного дня. В связи с заменой будет кратковременный перерыв в его использовании. Банковскими услугами можно воспользоваться также в мобильном банке и интернет-банке Swedbank.

Swedbank имеет 370 банкоматов по всей Эстонии. Помимо банковской сети, в сотрудничестве со Swedbank наличные можно снять почти в 800 других местах по всей Эстонии. Наличные можно снимать в магазинах Coop, Grossi, R-Kiosk, Meie Toidukaubad, Aldar Market, а также на АЗС Olerex и Terminal Oil. Более подробную информацию об условиях предоставления услуги можно получить в магазинах или на автозаправочных станциях.

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