Эстонский совет помощи беженцам помогает развитию образовательной среды в детсадах Ида-Вирумаа и Таллинна
Эстонский совет помощи беженцам с октября 2024 года по январь этого года консультировал специалистов детских садов Ида-Вирумаа и Таллинна для поддержки создания более инклюзивной учебной и развивающей среды. В ходе программы опытные учителя дошкольных учреждений давали рекомендации по поддержке детей с иным родным языком, которые посещают эстоноязычные группы. Деятельность финансировалась при поддержке Британского совета Эстонии.
По словам специалиста по защите интересов беженцев Эстонского совета помощи беженцам Мирьям Реннит, важной частью консультационной программы было предоставление поддерживающей обратной связи учителям детских садов. „Вклад специалистов, которые ежедневно работают с детьми, чей родной язык отличается от эстонского, неоценим как в поддержке развития детей, так и в продвижении интеграционных процессов в эстонском обществе через изучение языка и социальную вовлеченность,“ сказала она и подчеркнула, что цель программы Совета помощи беженцам - мотивировать специалистов дошкольного образования продолжать свою работу, предоставляя им поддерживающие консультации и необходимые ресурсы.
Эстонский совет помощи беженцам на протяжении многих лет поддерживает специалистов дошкольного образования в интеграции детей с иноязычным и инокультурным происхождением. В нынешнем цикле консультаций основное внимание было уделено включению русскоязычных семей в эстоноязычные образовательные учреждения. Консультации были сосредоточены на языковом обучении детей и сотрудничестве с родителями, которые являются важными партнерами для учителей в поддержке общего и языкового развития ребенка. Также на консультациях обсуждалось, как создавать сплоченные сообщества вокруг детских садов и поощрять родителей к участию в жизни детского сада.
В программе приняли участие в общей сложности пять детских садов из Ида-Вирумаа и Таллинна, которые посещает большое количество детей с родным языком, отличным от эстонского. Учителя детских садов участвовали в консультационных беседах, после чего получили разносторонние рекомендации по улучшению организации работы в группе. Также учреждения смогли составить план действий по внедрению рекомендаций с учетом особенностей своего детского сада и группы.
Помимо консультационной деятельности, в рамках программы в Ида-Вирумаа также прошли два общественных мероприятия, которые объединили семьи с детьми разного происхождения, обучающихся в детских садах региона.
Эстонский совет помощи беженцам продолжит в будущем консультирование и обучение специалистов дошкольного образования, чтобы и в дальнейшем оказывать поддержку специалистам дошкольного образования в мультикультурных сообществах.