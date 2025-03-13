Самая дорогая программа на мойке не гарантирует идеальную чистоту автомобиля
Программы автомойки часто имеют двукратную разницу в цене. Может ли – и в каком случае – помочь самая дешевая мойка или для достижения наилучшего результата всегда следует отдавать предпочтение наиболее дорогой программе?
Чтобы автомобиль остался действительно чистым, при выборе программы на автоматической мойке важно делать осознанный выбор. Нужно учитывать погодные условия, ожидания владельца и время, прошедшее с последней мойки. „Не каждая программа мойки гарантирует безупречную чистоту автомобиля“, - отметила специалист по продвижению продаж Olerex Кайса Коост.
На 33 автоматических мойках Olerex для участников программы лояльности цены на программы мойки начинаются от 10 евро и достигают 20 евро.
Программы максимальной ценовой категории, как правило, включают больше этапов очистки, средства глубокой очистки для удаления сезонной грязи, мойку колес, полировку, более тщательную сушку и дополнительную защиту, например, нанесение воска.
„Если автомобиль долго не мыли или он очень грязный, наилучшим выбором будет сезонная программа мойки, включающая дополнительный уход“, - отметила Коост. Однако если цель – лишь немного освежить внешний вид машины, по ее словам, с этим эффективно справятся и более доступные программы, не содержащие дополнительного сезонного ухода и вощения. Например, она рекомендует сезонную мойку раз в месяц, а раз в неделю посещать автомойку для освежающей мойки. Для легкого освежения облика машины отлично подходят более доступные программы, которые справляются с повседневными загрязнениями и помогают поддерживать сияющий вид автомобиля. Кроме того, у Olerex есть три ручные мойки, где можно самостоятельно очистить машину, например, с помощью мойки под высоким давлением, которая является эффективным способом удаления загрязнений. Тот же цикл Коост советует применять и летом, когда сезонная мойка помогает избавиться от остатков насекомых и птичьего помета на кузове.
„Не существует определенных правил мойки автомобиля, но стоит учитывать, что, если машина действительно грязная, более дорогие программы мойки эффективнее удаляют стойкие загрязнения, а более доступные программы можно предпочесть для так называемого ежедневного ухода – когда автомобиль не подвергался экстремальным погодным условиям или его просто хочется слегка освежить“, - добавила Коост.