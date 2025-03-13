Самая дорогая программа на мойке не гарантирует идеальную чистоту автомобиля

„Если автомобиль долго не мыли или он очень грязный, наилучшим выбором будет сезонная программа мойки, включающая дополнительный уход“, - отметила Коост. Однако если цель – лишь немного освежить внешний вид машины, по ее словам, с этим эффективно справятся и более доступные программы, не содержащие дополнительного сезонного ухода и вощения. Например, она рекомендует сезонную мойку раз в месяц, а раз в неделю посещать автомойку для освежающей мойки. Для легкого освежения облика машины отлично подходят более доступные программы, которые справляются с повседневными загрязнениями и помогают поддерживать сияющий вид автомобиля. Кроме того, у Olerex есть три ручные мойки, где можно самостоятельно очистить машину, например, с помощью мойки под высоким давлением, которая является эффективным способом удаления загрязнений. Тот же цикл Коост советует применять и летом, когда сезонная мойка помогает избавиться от остатков насекомых и птичьего помета на кузове.