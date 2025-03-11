Новый поворот. FIS подозревает и норвежского топового двоеборца в умышленном мошенничестве

На чемпионате мира по лыжным видам спорта командные соревнования по двоеборью оказались в центре скандала из-за дисквалификации норвежца Йоргена Граабака. Лидер сборной Норвегии был отстранён из-за несоответствующего правилам лыжного крепления.

Норвегия попыталась обжаловать решение, после чего FIS потребовала предоставить лыжи для повторной проверки. Однако, как утверждается, норвежская сторона подменила запрещённое крепление, надеясь избежать наказания. Манипуляцию заметили, и этический комитет FIS инициировал расследование.

Глава команды Эдгар Фоссхейм признал замену крепления, но отверг обвинения в мошенничестве, объяснив, что это было частью подготовки к следующему старту. Несмотря на дисквалификацию Граабака, норвежцы завоевали бронзовые медали.

Этот скандал разгорелся на фоне другого громкого инцидента: несколькими днями ранее норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Позже утечка видео в СМИ подтвердила факт махинаций, и сборная Норвегии признала вину.

Мариус Линдвик лишился серебряной медали чемпионата мира в Тронхейме. Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что сборная Норвегии рискует потерять и другие награды из-за нарушений правил экипировки.

„Расследование находится в самом начале и может занять недели или даже месяцы. После его окончания могут последовать дополнительные наказания и дисквалификации“, – сказал Вион.

Эта ситуация сразу вызывает ассоциации с двумя крупными скандалами, которые потрясли чемпионаты мира в 2019 и 2001 годах. В 2019 году на первенстве в Зеефельде австрийского лыжника Макса Хауке уличили в использовании кровяного допинга. Причем его застали с поличным — сотрудники правоохранительных органов ворвались в его гостиничный номер в момент переливания крови и зафиксировали всё на камеру.

Учитывая, что вместе с норвежской командой на постоянной основе тренируются сборные США и Эстонии, существует вероятность, что аналогичные манипуляции с экипировкой могли иметь место и у них.

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