Пирет Хартман перед уходом с поста министра выделила на Хаапсалускую железную дорогу 14 млн евро. Юрген Лиги возмущен

Правительство должно было принять решение по этому поводу в конце марта, но Пирет Хартман приняла решение непосредственно перед потерей министерского кресла (в связи с выходном социал-демократов из правительственной коалиции).

„Железная дорога — это хребет нашего общественного транспорта, поэтому строительство этой линии очень важно, — сказала министр регионального развития и сельского хозяйства. — Мы имеем дело с важной частью реформы общественного транспорта“.

По словам Хартман, за эти деньги можно было бы продлить железную дорогу на семь километров. Однако новый министр может отменить решение Хартман.

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) выразил надежду, что вместе с уходящими министрами министерства не потеряют другого имущества. „Так как уже слышны голоса ликующих, я скажу, что эта попытка была незаконной и не будет завершена“, — сказал Лиги.

Как сказал министр финансов, государственный бюджет и другие нормативные акты точно прописывают, как должны использоваться деньги и пределы полномочий лиц, принимающих решения. „Уже только политическая культура не позволяет уходящему лицу принимать такие решения, но сейчас она и юридически превысила полномочия“, — добавил он.

„Звучащая надежда, что Партия реформ не осмелится изменить решение, тщетна. Во-первых, здесь решения принимает правительство и Рийгикогу, а не какая-либо партия. Во-вторых, незаконного решения не существует, поэтому его нельзя и отменить. Законы выше желаний социал-демократов, и не служат здесь их развлекательным целям“, — сказал Лиги.

Проектирование последнего участка железной дороги Хаапсалу — Рохукюла было завешено в начале февраля.

Два года назад строительство новой железной дороги было уже довольно близко. По строительному тендеру стоимость участка Турба — Ристи составлял 34 миллиона евро. Деньги должны были поступить из Европейского союза, точнее — из программы восстановления и устойчивости Эстонии. Но в конце июня 2022 года правительство приняло решение не финансировать отрезок Турба — Ристи.