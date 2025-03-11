Экономика
11.03.2025, 18:48

Какие экономические изменения введет новое правительство?

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Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На вчерашнем заседании коалиционного совета стало ясно, что Партия реформ и Eesti 200 продолжат работу в правительстве без социал-демократов. За этим последовал ряд экономических изменений, которые должны ослабить налоговое бремя. RusDelfi разобрался, что именно будет изменено и как нововведения отразятся на нашем финансовом благополучии.

Как политические изменения повлияют на жизнь простых людей?

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) заявил, что с радостью отменит такие налоги, как налогообложение доходов с первого евро и дополнительный налог для предприятий. „Я признавал ранее, что из-за расходов на безопасность и дефицита бюджета избежать увеличения налоговой нагрузки нельзя, но с самого момента создания коалиции я выразил недовольство налогообложением доходов с первого евро и дополнительным налогом для предприятий“, - заявил Лиги.

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