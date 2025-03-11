Как политические изменения повлияют на жизнь простых людей?

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) заявил, что с радостью отменит такие налоги, как налогообложение доходов с первого евро и дополнительный налог для предприятий. „Я признавал ранее, что из-за расходов на безопасность и дефицита бюджета избежать увеличения налоговой нагрузки нельзя, но с самого момента создания коалиции я выразил недовольство налогообложением доходов с первого евро и дополнительным налогом для предприятий“, - заявил Лиги.