11.03.2025, 18:48
Какие экономические изменения введет новое правительство?(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
На вчерашнем заседании коалиционного совета стало ясно, что Партия реформ и Eesti 200 продолжат работу в правительстве без социал-демократов. За этим последовал ряд экономических изменений, которые должны ослабить налоговое бремя. RusDelfi разобрался, что именно будет изменено и как нововведения отразятся на нашем финансовом благополучии.
Как политические изменения повлияют на жизнь простых людей?
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