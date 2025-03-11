Сбои в электронных системах общественного транспорта: Таллинн оштрафовал договорного партнера

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, город недоволен ситуацией, поскольку договорной партнер не смог решить проблемы. „Сбои затрагивают несколько ключевых инструментов предприятия Tallinna Linnatransport и Таллиннского департамента транспорта. Мы понимаем, что инфотехнологические сбои могут время от времени происходить, однако в данном случае они длятся неоправданно долго. Договорной партнер должен оперативно устранить эти проблемы. Для стимулирования обеспечения надежности систем мы также ввели штрафы. Приносим извинения всем пользователям общественного транспорта“, – сказал Ярван.

Ошибки системы Ridango повлияли на ежедневную работу предприятия Tallinna Linnatransport и Таллиннского департамента транспорта, включая: передачу данных о местоположении общественного транспорта, отображение данных о маршрутах, отображение расписаний и маршрутов для водителей, интернет-соединение, электронные табло на остановках и отображение времени, голосовые уведомления и валидаторы, табло на автобусах и трамваях, инфотабло на остановках, а также систему приоритетных сигналов светофоров, которая обеспечивает плавность движения общественного транспорта.

AS Tallinna Linnatransport и Таллиннский департамент транспорта находятся в ежедневном контакте с компанией Ridango, управляющей системой, чтобы как можно быстрее найти решение проблем. Наиболее приоритетным является восстановление надежности оборудования для водителей. AS Tallinna Linnatransport наложил на AS Ridango штраф в размере 150 000 евро.

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