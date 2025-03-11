Пьяный водитель BMW врезался в дерево, на пешеходном переходе сбили мальчика на велосипеде

Вчера в 07:54 произошла авария возле Лымпси теэ, 1 в деревне Таммисте в волости Тори в Пярнумаа, где столкнулись грузовой автомобиль Citroen Jumper, которым управлял 60-летний мужчина, и грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros, которым управлял 36-летний мужчина. Водитель Citroen был доставлен в больницу.

В 10:06 произошла авария возле Эндла, 33 в Таллинне, где 21-летний мужчина ехал на электросамокате Bolt, но не справился с управлением и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 11:07 произошла авария в деревне Сууркюла в Пылвамаа, где 41-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле BMW 530D выехал с дороги вправо и врезался в дерево. Водитель транспортного средства был доставлен в больницу.

В 11:50 произошла авария на 98 км шоссе Валга-Уулу в деревне Марана в волости Саарде в Пярнумаа, где столкнулись управляемый 77-летним мужчиной легковой автомобиль Volkswagen Passat с прицепом и управляемый 50-летним мужчиной автомобиль Toyota Hilux с прицепом, а также легковой автомобиль Audi A6, которым управлял 65-летний мужчина. Водители Volkswagen и Toyota были доставлены в больницу.

В 18:19 произошла авария возле Каэву, 26 в Пярну, где легковой автомобиль Fiat Punto, которым управляла 59-летняя женщина, столкнулся с шестилетним мальчиком, ехавшим на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедист был доставлен в больницу.

В 19:41 произошла авария недалеко от железнодорожной остановки Lilleküla в Таллинне, где 23-летний мужчина упал с электросамоката Bolt. Самокатчик был доставлен в больницу.

В 22:27 произошла авария на 20 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Йыгисоо в волости Сауэ в Харьюмаа, где легковой автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 45-летний мужчина, врезался в дорожное ограждение и съехал с дороги. Водитель транспортного средства и 57-летний пассажир были доставлены в больницу.