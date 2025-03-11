Российскую бегунью дисквалифицировали за обман на Токийском марафоне

По данным sport-express.ru, Дарья Ядерная пропустила несколько контрольных точек на Токийском марафоне, что вскоре привело к разоблачению её схемы. Оказалось, что в большинстве крупных марафонов — от Нью-Йорка до Чикаго — спортсменка систематически срезала от 8 до 12 километров, улучшая личные результаты.

Организаторы Tokyo Marathon исключили результат Дарьи Ядерной из официального протокола. Скорее всего, это связано с отсутствием её данных на нескольких контрольных отсечках, что вызвало подозрения в нарушении правил.

Дело даже не в престижной „шестерёнке“ — медали за участие во всех шести крупнейших марафонах мира. Просто результат Дарьи Ядерной — 2:46:42 (с темпом 3:57 мин/км) — оказался слишком быстрым для любительского уровня, что и вызвало подозрения.

Это открытие стало толчком для анализа её выступлений на других марафонах за последние три года, включая Бостон, Нью-Йорк, Берлин, Лондон и Чикаго.

Судя по всему, она заранее продумывала маршрут и выходила на старт с телефоном, чтобы точно ориентироваться на дистанции. Единственным исключением стал Бостонский марафон, где подобных манипуляций не зафиксировали.

В Сети появилось подробное расследование, в котором разобрали каждый из престижных марафонов, где участвовала Дарья Ядерная. Авторы детально указали, где и как она „срезала углы“ на дистанции, используя смартфон для ориентира. Хотя официальных подтверждений этим схемам пока нет, они совпадают с контрольными точками, где не сработал её чип. Сама Ядерная хранит молчание и избегает комментариев.

Как сообщает Telegram-канал Baza, бывший тренер Дарьи Ядерной, Александр, подтвердил её обман, отметив, что он отказался работать с девушкой после марафона в Берлине. А вот следующий тренер, наоборот, гордился Ядерной и писал хвалебные посты. Например, по его словам, спортсменка „может вывернуться наизнанку ради результата“.

Примечательно, что ещё в 2016 году Дарья Ядерная выпустила книгу на английском языке „Бежать медленно и спокойно: выиграть гонку с последнего места. От 700 м до марафона за 9 месяцев“. Её до сих пор можно заказать на Amazon.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить