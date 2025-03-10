Правда ли, что на этих видео запечатлены съёмки постановочных роликов о войне в Украине?

Судя по всему, речь идёт о музыкальном видео на песню „Брати“, которую блогер записал вместе с исполнителем Мишей Скорпионом. Клип вышел 24 февраля 2025 года, в годовщину полномасштабного российского вторжения. На отметке 01:35 появляется кадр с девушкой из вирусных роликов.

Две версии видео , на котором мужчина подбегает к лежащей девушке, были опубликованы в этом блоге 28 февраля. В обоих случаях в подписи указано, что это кадры из клипа. Ролик, на котором съёмочная команда гримирует девушку, сейчас недоступен, но есть похожее видео, снятое с другого ракурса.

В соцсетях доступны несколько вариантов этих роликов. В наиболее полной версии первого из них виден логотип TikTok и юзернейм профиля, который его разместил, — @vitsikkkk2 . В качестве имени пользователя там указано „Віцик — борець за життя“, также существует YouTube-канал с таким названием. „Авторский канал военного, где вы сможете узнать правду про жизнь на передовой, реалии войны и личные истории из жизни медика“, — говорится в описании профиля на украинском языке. Хотя блогер публикует контент на разных площадках, основной для него, судя по всему, стал TikTok, где на военного подписаны 270 000 пользователей.

Ролики стали распространяться на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. 28 февраля прямо при журналистах в Овальном кабинете произошла перепалка между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Дальнейшие переговоры, на которых планировалось подписать соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых, были сорваны, а Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Ролики распространились 2 марта. На одной из записей видно несколько актёров в форме с шевронами в виде украинского флага, членов съёмочной группы, которые их гримируют, и шатёр на заднем плане. На другом видео один из актёров якобы откачивает другого на поле боя. Пользователи, опубликовавшие ролики, указывают, что так снимаются постановочные видео о войне в Украине и подвигах солдат ВСУ. С подобными подписями роликами поделились Telegram-каналы „ Саня во Флориде “ (490 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Шейх Тамир “ (121 000), „ Александр Семченко “ (85 000), „ Кот Костян “ (76 000) и др.

В описании видео на YouTube говорится, что в клипе снялись украинские военные и защитники „Азовстали“, которые прошли российский плен: Марьяна Чечелюк, Асан Исенаджиев, Никита Шастун и Александр Бевз. Именно Чечелюк стала героиней вирусных видео, распространившихся в соцсетях с обвинениями в фальсификации. До полномасштабной войны девушка работала следователем в Мариуполе, укрывалась от бомбёжек на заводе „Азовсталь“, впоследствии не прошла организованную российской стороной фильтрацию и на два года попала в плен. В конце мая 2024 года Чечелюк вернулась в Украину в рамках обмена. Шастун — боец „Азова“, а Исенаджиев — медик бригады. Следовательно, участники клипа не профессиональные актёры, а многие из них — бывшие или действующие военнослужащие.

2 марта в профиле @vitsikkkk2 в TikTok появилось видеообращение блогера к тем, кто распространяет его контент с вводящими в заблуждение подписями. „Мы здесь, мы боремся, мы эвакуируем, мы побеждаем“, — отметил молодой человек, уточнив, что сам он служит медиком эвакуационного экипажа на Кураховском направлении. На следующий день было опубликовано ещё видео с опровержением. Чечелюк тоже назвала вирусные публикации фейком.

Пророссийские Telegram-каналы в основном распространяли ролики с вотермаркой канала „Александр Семченко“. Из-за разнообразия подписей к видео сложно установить первоисточник на русском языке, однако самый ранний пост с ложными комментариями к роликам, который удалось найти „Проверено“, и правда был размещён в канале „Александр Семченко“ 2 марта в 10:32 по московскому времени. При этом как минимум за шесть часов до этого одно из видео стало распространяться в англоязычном сегменте соцсети X. В частности, его опубликовал пользователь @LibTearCreator1. По его словам, в ролике показано, как украинцы имитируют боевые действия, чтобы США продолжали перечислять им деньги. Этот пост набрал более 8 млн просмотров.