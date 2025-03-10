Главный тренер и его помощник сборной Норвегии по прыжкам на лыжах временно отстранены после скандала

Магнус Бревиг появился перед норвежскими СМИ в понедельник вечером и признал, что сознательно изменил экипировку.

„Я полностью поддерживаю просьбу комитета по прыжкам на лыжах с трамплина и поэтому принял решение немедленно приостановить деятельность Бревига и Ливельтена в соответствии с положениями закона об условиях труда“, — добавил Ола Кель. Оба мужчины согласились с решением. „Вчера мы сообщили, что этот инцидент будет иметь последствия, и теперь мы видим их. В то же время мы должны позаботиться о сотрудниках, оказавшихся в центре этого скандала, и ожидать человеческого подхода“.

„Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и считаем, что снаряжение было сознательно модифицировано с нарушением правил FIS“, — пояснила руководитель комитета по прыжкам на лыжах Стине Корсен.

По информации пресс-службы, Бревиг и Ливелтен встретились с менеджером команды и исполняющим обязанности генерального секретаря ассоциации Ола Келем для объяснений. После встречи было принято решение, что оба не будут продолжать работать с командой хотя бы на данный момент.

На видео были запечатлены главный тренер Магнус Бревиг и портной Адриан Ливелтен. В понедельник Норвежская ассоциация лыжных видов спорта объявила, что оба этих человека временно отстранены от работы.

В воскресенье менеджер скандинавской команды Ян-Эрик Аалбу на пресс-конференции признал нарушение, заявив, что команда признает свою ошибку.

В последние дни чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Тронхейме разгорелся крупный скандал, связанный с норвежской сборной. На соревнованиях на большом трамплине в субботу Мариус Линдвик, который изначально выиграл серебро, и Йоханн Андре Форфанг, занявший пятое место, были дисквалифицированы за нарушение правил снаряжения. Позже было опубликовано секретное видео, на котором показано, как манипулировали костюмами норвежских спортсменов. При проверке костюмов судьи обнаружили, что некоторые части, например, швы между ног, были перешиты, что нарушает правила.

„Я согласен с отстранением от должности. Считаю, что это было разумно“, — цитирует его NRK. „Мы манипулировали или модифицировали прыжковые костюмы так, чтобы они противоречили правилам. Это был намеренный шаг, и, следовательно, обман.“

По словам Бревига, это было решением его, Ливелтена и помощника тренера Томаса Лоббена. Манипуляции касались костюмов Линдвига и Форфанга. „Это было решение нескольких человек, но как главный тренер я должен был остановить это“, — отметил Бревиг.

На вопрос, почему они вообще сочли это необходимым, он ответил: „Я многократно спрашивал себя. Мы глубоко сожалеем, и мне очень жаль, что это произошло.“

„Это первый раз, когда мы сделали нечто подобное?“ — „Да, это первый раз.“

„Мне больше нечего добавить, кроме того, что мы были в своем пузыре на чемпионате мира и явно перешли черту. Прошу прощения за это“, — добавил он.

Линдвиг и Форфанг: мы совершенно уничтожены

В воскресенье вечером дисквалифицированные Линдвиг и Форфанг также отправили пресс-релиз с их комментарием по случившемуся. „Мы оба совершенно уничтожены. Мы не стали бы прыгать, если бы знали об обмане с костюмами. Никогда“, — передает заявление спортсменов норвежское телевидение NRK, которое распространила Норвежская лыжная федерация.

„Доверие к нашему сервису было огромным, они всегда усердно работали над созданием конкурентоспособного инвентаря“, — говорят спортсмены.

Однако прыгуны с трамплина признают, что они тоже несут ответственность за то, чтобы все правила были соблюдены. „Мы, спортсмены, также несем ответственность за то, чтобы костюм подходил по размеру, но у нас не было никаких процедур, позволяющих контролировать работу вспомогательного персонала, например, когда речь идет о швах“, — добавляют спортсмены. „Мы должны из этого извлечь уроки. Мы должны извлечь из этого урок. Теперь мы хотим полной прозрачности относительно произошедшего и с нетерпением ждем разговора со следователями FIS“

Известно, что в Норвегии тренируется и лучший прыгун с трамплина Эстонии Артти Айгро. „Эта большая мастерская была для трех сборных, но мой костюм соответствовал правилам, и я не чувствую угрозы“, — подтвердил эстонец в понедельник в интервью Delfi.

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