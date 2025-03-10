Bigbank: показатели жилищного кредитования в феврале сделали маленький шаг назад

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, поскольку в феврале рабочих дней было на четыре меньше, уменьшение количества договоров и ходатайств можно считать ожидаемым. „Прошлой осенью наблюдался стремительный рост объёмов продаж, но, поскольку речь явно не идёт о каком-то буме, то несколько месяцев в начале года, по сути, не стали сюрпризом“, – сказала Пехтер, добавив, что, если по сравнению с активным январём количество новых ходатайств о жилищном кредите сократилось примерно на двадцать процентов, то по сравнению с февралём прошлого года, их всё же стало на десять процентов больше.

В феврале средняя сумма жилищного кредита составила 129 346 евро, что почти на десять процентов меньше, чем в предыдущие месяцы, но всё же более чем на 20% больше, чем год назад. „Изначально колебания находились скорее в пределах нормальных значений, характерных для начала года“, – прокомментировала ситуацию Пехтер, которая полагает, что последняя новость о снижении ставки Euribor может в марте снова послужить импульсом для покупателей жилья.

По словам руководителя Bigbank, в последние несколько недель было много спекуляций на тему того, влияют ли на местный рынок жилищных кредитов тревожные мировые новости, и, если влияют, то в каком объёме. „В последние пять лет нам всем пришлось привыкать ко множеству неожиданностей, и, к сожалению, такая жизнь становится своего рода рутиной. Однако, есть одна вещь, в отношении которой все по-прежнему единодушны: для покупки собственного дома любое время всегда самое подходящее“, — говорит Йонна Пехтер, которая считает, что никто не должен переставать жить своей жизнью из-за пугающих событий вдали. „Дом представляет собой очень важную эмоциональную ценность. Как говорится, мой дом – моя крепость“, – оптимистично резюмирует тему руководитель банка.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объём баланса Bigbank составляет более 2,5 миллиарда евро, из которых на портфель коммерческих кредитов приходится более 600 миллионов евро.

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