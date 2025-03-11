Вы будете удивлены! Плату за регистрацию автомобиля можно вносить частями

По словам руководителя отдела лизинга, сильная тенденция к снижению продаж на автомобильном рынке отразилась и на лизинге, поскольку заявок стало значительно меньше. „По сравнению с прошлым годом объём продаж автомобилей сократился в три раза“, – говорит она.

Поскольку в конце прошлого года большое количество людей заключили договоры лизинга, нынешняя ситуация вполне ожидаема. Карьюс видит причину прежде всего в низком уровне чувства уверенности у жителей Эстонии. Люди также боятся, что регистрационная плата за автомобиль окажется слишком высокой. Тем более что при заключении договора лизинга придётся внести и первоначальный взнос.

„Многие покупатели автомобилей удивляются, узнав, что лизинговые контракты не требуют от них оплаты всей суммы платы за регистрацию сразу“, – сказала Карьюс.

Она пояснила, что, поскольку при лизинге требуется первоначальный взнос, добавление регистрационной платы сделало бы первый шаг очень дорогим. Поэтому плату за регистрацию можно добавить к цене автомобиля и распределить её на период лизинга, что значительно снижает ежемесячный платёж и не является непосильным для клиента.

Карьюс привела пример среднего городского автомобиля, регистрационная плата за который составляет около 1000 евро. При распределении этой суммы на пять лет ежемесячный лизинговый платёж увеличивается в среднем на 10-15 евро.

„Чем экологичнее автомобиль, тем ниже плата за регистрацию и выгоднее условия лизинга. Чем экологичнее автомобиль, тем лучше для вашего кошелька, как с точки зрения расходов на топливо, так и с точки зрения процентных выплат. Регистрационные сборы наиболее высоки для больших и тяжёлых автомобилей с высоким уровнем выбросов CO 2 . Если вы хотите сократить расходы на регистрационные сборы, то гибриды и электромобили, безусловно, являются хорошим и разумным выбором“, – сказала она.

Однако ежегодный автомобильный налог в отличие от платы за регистрацию не может быть распределён на период лизинга – его нужно платить ежегодно, как это делают обычные владельцы автомобиля. „Ежегодный налог также зависит от уровня выбросов CO 2 и полной массы автомобиля, поэтому экологически чистый автомобиль поможет снизить расходы и здесь“, – добавила Карьюс.

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