10.03.2025, 18:30
Служба госбезопасности Латвии задержала по подозрению в шпионаже граждан Эстонии и Украины(4)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Государственная служба безопасности Латвии (СГБ) сегодня подтвердила, что 24 февраля задержала гражданина Эстонии и гражданина Украины по подозрению в незаконном сборе информации о объектах критической инфраструктуры, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на агентство LETA.
Уголовное дело против обоих задержанных было возбуждено 24 февраля в соответствии с статьей Уголовного кодекса о шпионаже, то есть за сбор секретной информации с целью ее передачи за рубеж или иностранной организации напрямую или через посредника.
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