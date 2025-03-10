Новости Эстонии
10.03.2025, 18:30

Служба госбезопасности Латвии задержала по подозрению в шпионаже граждан Эстонии и Украины

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RusDelfi
Флаг Латвии
Флаг Латвии
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Государственная служба безопасности Латвии (СГБ) сегодня подтвердила, что 24 февраля задержала гражданина Эстонии и гражданина Украины по подозрению в незаконном сборе информации о объектах критической инфраструктуры, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Уголовное дело против обоих задержанных было возбуждено 24 февраля в соответствии с статьей Уголовного кодекса о шпионаже, то есть за сбор секретной информации с целью ее передачи за рубеж или иностранной организации напрямую или через посредника.

Во время задержания, произведенного СГБ, у подозреваемых было изъято пять мобильных телефонов, четыре беспилотных летательных аппарата, два фотоаппарата и одна флешка. Также была изъята так называемая „лесная камера“, установленная для наблюдения за объектом критической инфраструктуры, сообщили в службе.

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