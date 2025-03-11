В Эстонии впервые пройдет энергетический хакатон для гимназистов

В рамках хакатона своими историями успеха и опытом поделятся Utilitas, R8 Technologies, Adven, Fermi Energia и другие ведущие компании энергетической отрасли.

Инициаторами проекта выступают Enerhack, известный своими городскими лагерями для школьников, и старейший в Эстонии популяризатор энергетики — познавательный центр „Энергия“. В течение двух дней десять лучших команд при поддержке менторов и лекторов будут разрабатывать реальные решения, чтобы представить их в формате коротких презентаций, по итогам которых будут отобраны самые перспективные идеи.

По словам руководителя Enerhack Игоря Крупенского, EnerHäkaton даст молодежи возможность работать вместе с ведущими экспертами энергетической отрасли Эстонии, услышать вдохновляющие истории и развить инженерные и предпринимательские навыки. Участники смогут погрузиться в мир будущей энергетики и решать ключевые задачи, которые повлияют на нашу повседневную жизнь и общество в целом. Как сделать города более энергоэффективными с помощью централизованного отопления и охлаждения? Может ли повторное использование остаточного тепла стать следующим большим прорывом? Будет ли транспорт будущего зависеть от электромобилей и водородных технологий, или выходом станут альтернативные виды топлива?

Откуда поступает электроэнергия, когда солнце не светит, а ветер не дует — спасут ли нас технологии хранения энергии или атомные электростанции? На EnerHäkaton молодые люди смогут экспериментировать, проверять свои идеи и работать с лучшими специалистами отрасли, чтобы найти инновационные решения для глобальных энергетических вызовов.