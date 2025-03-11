В Эстонии впервые пройдет энергетический хакатон для гимназистов
В последний уикенд апреля, 26-27 апреля 2025 года, в Познавательном центре „Энергия“ впервые в Эстонии пройдет EnerHäkaton — энергетический хакатон, на котором молодые люди в возрасте 16-18 лет совместно с инженерами ведущих компаний будут искать решения для создания более чистого и умного энергетического будущего Эстонии.
В рамках хакатона своими историями успеха и опытом поделятся Utilitas, R8 Technologies, Adven, Fermi Energia и другие ведущие компании энергетической отрасли.
Инициаторами проекта выступают Enerhack, известный своими городскими лагерями для школьников, и старейший в Эстонии популяризатор энергетики — познавательный центр „Энергия“. В течение двух дней десять лучших команд при поддержке менторов и лекторов будут разрабатывать реальные решения, чтобы представить их в формате коротких презентаций, по итогам которых будут отобраны самые перспективные идеи.
По словам руководителя Enerhack Игоря Крупенского, EnerHäkaton даст молодежи возможность работать вместе с ведущими экспертами энергетической отрасли Эстонии, услышать вдохновляющие истории и развить инженерные и предпринимательские навыки. Участники смогут погрузиться в мир будущей энергетики и решать ключевые задачи, которые повлияют на нашу повседневную жизнь и общество в целом. Как сделать города более энергоэффективными с помощью централизованного отопления и охлаждения? Может ли повторное использование остаточного тепла стать следующим большим прорывом? Будет ли транспорт будущего зависеть от электромобилей и водородных технологий, или выходом станут альтернативные виды топлива?
Откуда поступает электроэнергия, когда солнце не светит, а ветер не дует — спасут ли нас технологии хранения энергии или атомные электростанции? На EnerHäkaton молодые люди смогут экспериментировать, проверять свои идеи и работать с лучшими специалистами отрасли, чтобы найти инновационные решения для глобальных энергетических вызовов.
По словам исполнительного директора познавательного центра „Энергия“ Дарьи Саар, проведение EnerHäkaton является логическим продолжением текущей пилотной деятельности центра, одной из инициатив которого является EnerHUB — энергетический инкубатор для старшеклассников. Его цель — помочь молодежи развивать свои идеи под руководством опытных инженеров и предпринимателей. „Искренне надеюсь, что EnerHäkaton, который пройдет в Таллине 26-27 апреля, станет регулярной серией мероприятий, аналогичной ранее существовавшей программе ENTRUM, и мы сможем проводить его в разных городах Эстонии. Подготовка молодых специалистов в области энергетики важна не только для столицы, но и для всей страны“, — добавила Саар.
Зарегистрироваться на хакатон могут как команды (до 4 человек), так и индивидуальные участники. Количество мест ограничено — всего 40 участников. Для подачи заявки необходимо отправить короткое мотивационное видео не позднее 2 апреля 2025 года. О результатах отбора кандидаты будут уведомлены 8 апреля. 11 апреля в онлайн-формате пройдет информационный семинар, в рамках которого менторы представят основные проблемы и вызовы энергетической отрасли.
Главный приз — день с руководителями ведущих энергетических компаний Эстонии. В призовой фонд входит также специальный приз Таллиннского технического университета „Создатель будущего“. Четыре самых перспективных старшеклассника 11-х классов получат прямой доступ на бакалаврскую программу „Окружающая среда, энергетика и химическая технология“ Института энергетических технологий Таллиннского технического университета без конкурсного отбора.
Участие в хакатоне для всех бесплатное.
Подробная информация и регистрация: https://estonia.enerhack.org/lapsed/enerhakaton