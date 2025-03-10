Сможет ли лучший футболист Эстонии 2024 года помочь сборной в марте?

31-летний центральный защитник сборной Эстонии Карол Метс продолжает восстановление после травмы колена, полученной 19 ноября в матче Лиги наций против Словакии. Из-за повреждения, известного как „колено прыгуна“, он не выходил на поле с конца прошлого года, а процесс реабилитации затянулся дольше, чем ожидалось.

Эстония начнёт отборочный цикл ЧМ-2026 22 марта матчем против Израиля в Венгрии, а 25 марта сыграет на выезде против Молдовы. Однако участие Метса в этих встречах остаётся под вопросом.

„Восстановление проходит сложнее, чем ожидалось, но травма заживает. Сейчас двигаюсь в правильном направлении“, — отметил футболист в интервью Delfi.

Что касается вызова в сборную, Метс отметил, что окончательное решение пока не принято: „Думаю, что матчи национальной команды, возможно, ещё слишком рано для меня, но этот вопрос нужно обсудить с тренерами“.

На этой неделе защитник „Санкт-Паули“ приступит к тренировкам на поле. „Тогда станет понятно, как колено реагирует на нагрузки“, — добавил он.

В отборочной группе I чемпионата мира 2026 года вместе с Эстонией, Израилем, Молдовой и Норвегией может выступить также либо Германия, либо Италия — это зависит от результатов четвертьфиналов Лиги наций УЕФА.

Первыми домашними матчами Эстонской мужской сборной станут игры в июне: 6 июня Эстония примет Израиль, а три дня спустя — Норвегию. Оба матча начнутся в 21:45. В это же время пройдет домашний матч 11 октября, когда Эстония встретится с одной из команд — Германией или Италией, на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Последний домашний матч отборочного турнира — встреча с Молдовой 14 октября — начнется в 19:00.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Этот турнир станет первым, в котором примут участие 48 команд, вместо 32, как это было с 1998 по 2022 годы.