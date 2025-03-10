Футбол
10.03.2025, 17:39

Сможет ли лучший футболист Эстонии 2024 года помочь сборной в марте?

 
Карол Метс (в белом) последний раз выходил на поле 19 ноября, когда Эстония играла со Словакией.
Карол Метс (в белом) последний раз выходил на поле 19 ноября, когда Эстония играла со Словакией.
ФОТО: Radovan Stoklasa | REUTERS

Капитан сборной Эстонии Карол Метс, восстанавливающийся после травмы колена, сообщил, что, скорее всего, пропустит стартовые матчи отбора на ЧМ-2026 против Израиля и Молдовы. Однако окончательное решение по его участию ещё не принято.

31-летний центральный защитник сборной Эстонии Карол Метс продолжает восстановление после травмы колена, полученной 19 ноября в матче Лиги наций против Словакии. Из-за повреждения, известного как „колено прыгуна“, он не выходил на поле с конца прошлого года, а процесс реабилитации затянулся дольше, чем ожидалось.

Эстония начнёт отборочный цикл ЧМ-2026 22 марта матчем против Израиля в Венгрии, а 25 марта сыграет на выезде против Молдовы. Однако участие Метса в этих встречах остаётся под вопросом.

„Восстановление проходит сложнее, чем ожидалось, но травма заживает. Сейчас двигаюсь в правильном направлении“, — отметил футболист в интервью Delfi.

Что касается вызова в сборную, Метс отметил, что окончательное решение пока не принято: „Думаю, что матчи национальной команды, возможно, ещё слишком рано для меня, но этот вопрос нужно обсудить с тренерами“.

На этой неделе защитник „Санкт-Паули“ приступит к тренировкам на поле. „Тогда станет понятно, как колено реагирует на нагрузки“, — добавил он.

В отборочной группе I чемпионата мира 2026 года вместе с Эстонией, Израилем, Молдовой и Норвегией может выступить также либо Германия, либо Италия — это зависит от результатов четвертьфиналов Лиги наций УЕФА.

Первыми домашними матчами Эстонской мужской сборной станут игры в июне: 6 июня Эстония примет Израиль, а три дня спустя — Норвегию. Оба матча начнутся в 21:45. В это же время пройдет домашний матч 11 октября, когда Эстония встретится с одной из команд — Германией или Италией, на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Последний домашний матч отборочного турнира — встреча с Молдовой 14 октября — начнется в 19:00.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Этот турнир станет первым, в котором примут участие 48 команд, вместо 32, как это было с 1998 по 2022 годы.

„Санкт-Паули“, который в прошлом сезоне выиграл вторую Бундеслигу и вернулся в высший дивизион, после 25 туров занимает 15-е место, набрав 22 очка. В прошлом туре команда сыграла вничью 1:1 в гостях против „Вольфсбурга“, а следующий матч проведёт в пятницу дома против „Хоффенхайма“.

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