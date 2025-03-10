Впечатляет! В Харьюмаа заработал солнечный парк с почти 14 000 панелей

На сегодняшний день завершен первый этап состоящего из двух частей солнечного парка Пихлака, расположенного в волости Ания, с мощностью 7,5 МВт. По словам исполнительного директора KC Energy Михкеля Лооритса, солнечный парк заработает в полную силу в середине лета, когда будет добавлено еще 45 МВт мощности.

„Строительство одного из крупнейших солнечных парков Эстонии идет по графику, и первая произведенная электроэнергия поступила в сеть уже в январе. Теперь мы активно продолжаем строительство второй части парка, чтобы в середине лета запустить весь Пихлака на полную мощность“, – сказал Лооритс.

Строительные работы первого этапа завершились в декабре прошлого года, после чего проводились испытания и замеры. В середине января этого года первая продукция парка поступила в распределительную сеть Elektrilevi.

Строительство второго этапа парка Пихлака должно завершиться к середине лета, а полноценное производство начаться в августе. „На данный момент все панели и основное оборудование уже на месте, и строительство продолжается быстрыми темпами. Основные монтажные работы будут завершены уже в ближайший месяц“, - пояснил исполнительный директор KC Energy.

Всего в солнечном парке установлено 93 366 панелей, из которых 13 728 производят электроэнергию уже сегодня. Два возводимых солнечных парка занимают в общей сложности 83 гектара – это вдвое больше, чем застроенная территория Старого города Таллинна, площадь которой составляет 39 гектаров. Полностью введенный в эксплуатацию солнечный парк Пихлака мощностью 52,5 МВт будет ежегодно вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть среднее годовое потребление домохозяйств волости Ания.

Инвестиции в солнечный парк Пихлака составляют 35 миллионов евро, из которых 22 миллиона финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Остальные 13 миллионов евро поступают из собственных средств занимающейся возобновляемой энергетикой компании KC Energy.