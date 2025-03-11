Вместо 100% только 2%. Свежее исследование университетов Эстонии указывает на дорогую ошибку государства в оценке своего климатического воздействия

Помимо более низкого долгосрочного испарения углерода в виде углекислого газа, исходное содержание углерода в садовом торфе также оказалось ниже, чем предполагалось ранее, составляя в среднем 47% от массы торфа по данным четырех различных лабораторий. Исследование также показало, что добываемый в Эстонии садовый торф обладает высоким содержанием лигнина, что объясняет его медленное разложение и более продолжительное сохранение углерода в почве.

„Данные исследования дают нам более ясное представление о реальном климатическом воздействии этого важного для Эстонии природного ресурса. Разложение садового торфа – это длительный процесс, в ходе которого не весь содержащийся в торфе углерод превращается в углекислый газ. Значительная его часть остается в почве, сохраняя долгосрочные запасы углерода, а также способствует поддержанию влажностного режима и плодородия почвы“, – пояснил Кулл.

Один из авторов исследования, доцент кафедры физической географии Тартуского университета Айн Кулль, указывает, что исследование, основанное на моделировании, проведенном Maaülikool, также подчеркивает, что до 30% углерода, содержащегося в торфе, не разлагается даже за сто лет после внесения в почву, а остается в ней в стабильной форме. Это означает, что расчетные выбросы углерода из торфа не могут составлять 100%, как до сих пор указывала государственная статистика.

Совместное исследование университетов предоставляет государству новые исходные данные, на основе которых можно рассчитать фактические выбросы углерода торфяного сектора Эстонии. Это значительное изменение, поскольку ранее торфяной сектор считался одним из главных эмитантов. Эксперименты по разложению торфа, основанные на непосредственных измерениях, показали, что при использовании садового торфа в растениеводстве потеря углерода из торфа составляет в среднем лишь 2% в течение одного года. Это означает, что около 98% углерода возвращается в почву после выращивания овощей и рассады. Разложение торфа продолжается в почве, но гораздо медленнее и не происходит полностью.

Презентация исследования состоялась сегодня, 10 марта, в 11:00 на заседании парламентской комиссии по окружающей среде. По предложению коалиционных партий доклад был объявлен закрытым. Исследование представили его авторы – доцент кафедры физической географии Тартуского университета Айн Кулль и научный сотрудник Института естественных и медицинских наук Таллиннского университета Мартин Кюттим.

Эстонский Торфяной Союз: основанная на устаревших данных политика угрожает экономике

До сих пор Министерство климата оценивало выбросы углерода в торфяном секторе, исходя из предположения, что весь добытый в Эстонии торф используется исключительно в качестве топлива. Это означало, что 100% содержащегося в торфе углерода учитывалось как выброс в год его добычи.

По словам председателя правления Эстонского торфяного союза Юри Тийдепманна, исследование показывает, что государственная отчетность по климатическим воздействиям десятилетиями основывалась на неверных исходных данных.

„Негативное климатическое влияние торфяного сектора было существенно переоценено, и по необоснованным причинам под вопрос было поставлено будущее традиционной отрасли экономики страны. В интересах прозрачной, эффективной и справедливой для эстонской экономики климатической политики необходимо оперировать реальными данными. Мы уже много лет напоминаем об этом государству“, – заявил Юри Тийдерманн.

В свете исследования Торфяной союз обращает внимание так же на частичное дублирование отчетности по выбросам углерода. Это означает, что в настоящее время торфопроизводители с одной стороны отчитываются об изменении углеродных запасов в Эстонии, а с другой – то же самое изменение позже учитывается потребителями торфопродуктов за рубежом. С 1990 года из-за неточностей в отчетности в Европейском Союзе совокупно было избыточно задекларировано до 200 миллионов тонн выбросов парниковых газов.

По мнению союза, исследование должно полностью изменить учет климатического воздействия торфяного сектора и всей Эстонии, а также скорректировать государственную климатическую политику.

„Логично было бы учитывать в выбросах Эстонии только эмиссии, возникающие непосредственно на местах добычи, а также выбросы от использования торфа внутри страны. Выбросы, связанные с использованием садового торфа, должны учитываться в стране потребления, поскольку большая часть эстонского торфа экспортируется, в том числе в другие страны ЕС. Наш торф обеспечивает продовольственную безопасность как для Эстонии, так и для всей Европы. Жители Эстонии не обязаны это оплачивать из своего кармана“, – заявил Тиидерманн.

Тартуский и Таллиннский университеты в 2022–2024 годах провели пилотное исследование, посвященное объемам добычи, переработки и использования садового торфа в Эстонии, практикам его применения и последующего использования, а также связанным с этим выбросам парниковых газов. В ходе исследования экспериментально измеряли изменения содержания углерода, продукцию биомассы и выбросы парниковых газов при использовании торфяного субстрата как в лабораторных условиях, так и у конечных пользователей. Результаты сравнивались с предыдущими исследованиями, оценками и опытом других стран, чтобы предложить уточнения для учета в системе LULUCF. Всего было проведено 1043 лабораторных эксперимента, выполнено 3338 измерений и проанализировано множество научных статей.

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