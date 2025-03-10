Безработица нам не грозит? В последнем квартале 2024 года насчитывалась 9071 вакантная должность

В четвертом квартале общее число вакантных и занятых должностей было чуть ниже 599 000. „Больше всего вакантных должностей было в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения (1277). При этом больше всего занятых должностей было в обрабатывающей промышленности (98 898)“, — сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Доля вакантных должностей составила 1,5% от общего числа должностей. Помимо сферы государственного управления, больше всего вакансий было в сферах информации и связи (1205), торговли (1187) и образования (1120).

Наибольшее число уволенных было в сфере оптовой и розничной торговли

На работу в этот период было принято 34 259 человек. „По сравнению с тем же периодом прошлого года на работу было принято более чем на 2100 человек меньше“, — пояснила аналитик.

Число уволенных по инициативе работодателя людей (6705) было на 451 человека меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Число уволенных таким образом людей составило примерно 16% от всех уволенных. „Если рассматривать всех уволенных в этот период, то в четвертом квартале 2024 года больше всего их было в сфере оптовой и розничной торговли (6550 работников)“, — добавила Саагпакк.

По количеству принятых на работу людей лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также административной деятельности и дополнительных услуг в данной области.

Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с четвертым кварталом 2023 года примерно на 6%.

Больше всего вакантных должностей в четвертом квартале 2024 года было в Харьюском (75,7% от всех вакантных должностей) и Тартуском (11,6%) уездах. Больше всего занятых должностей в последнем квартале прошлого года также было в Харьюском (55,9% от всех занятых должностей) и Тартуском (11,2%) уездах. Далее следовали Пярнуский (4,6%) и Ида-Вируский (2,8%) уезды.