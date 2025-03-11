Может ли работодатель заставить сотрудника работать сверхурочно?

Такая ситуация: „Я работаю кассиром в небольшом магазине, в этом месяце несколько моих коллег заболели. Работодатель требовал, чтобы я работала дополнительные смены, но это же переработки. Может ли работодатель заставить меня работать сверхурочно?“

Как правило, сверхурочная работа возможна только по соглашению сторон. Поскольку переработки нельзя заранее предугадать, соглашение о сверхурочной работе обычно заключается в момент возникновения необходимости. Чтобы избежать будущих споров, такое соглашение лучше оформлять в письменной форме.

Если используется суммированный учет рабочего времени, такое соглашение можно заключить, например, до начала нового расчетного периода, если работодатель уже точно знает, что в этот период ему понадобится привлекать работника к дополнительной работе.

Также договоренность о переработке может быть достигнута в ходе работы, например, когда возникает необходимость заменить другого сотрудника и работник согласен работать сверхурочно.

Работодатель может требовать сверхурочную работу только если:

Случай носит чрезвычайный, непредвиденный характер, его невозможно было заранее запланировать, и он может нанести ущерб компании.

Работу нельзя отложить – она должна быть выполнена немедленно.

Интересы работодателя перевешивают интересы работника, но при этом работодатель должен учитывать влияние переработки на здоровье работника. Если переработка может ухудшить здоровье работника, работодатель не имеет права требовать ее выполнения.

Как оплачивается сверхурочная работа?

По закону переработка компенсируется дополнительным оплачиваемым свободным временем. Если работодатель хочет оплатить сверхурочную работу деньгами, это необходимо согласовать с работником. Оплата переработки в денежной форме производится по ставке 1,5-кратного оклада.

Кстати, что делать, если работодатель не выплачивает зарплату, можно прочитать здесь.

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