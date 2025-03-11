Фонд лечения рака: жители Эстонии совершили чудо и подарили 3000 жизней

Кофейные стаканы особого дизайна доступны на всех заправочных станциях Circle K. Покупая их, человек жертвует фонду лечения рака 10 центов, к которым Circle K добавляет еще 10 центов.

„Каждый может сделать пожертвование, купив горячий напиток даже без специального стакана, просто сообщив на кассе, что хочет перевести 10 центов фонду „Подаренная жизнь“ (по-эстонски „Kingitud Elu“), – отметила член правления Circle K Пирет Каск. – Мы проводим эту кампанию уже не в первый раз и видим, что из множества мелких вкладов складывается большая и жизненно важная помощь“.

По словам руководителя фонда лечения рака „Подаренная жизнь“ Тойво Тянавсуу, они ценят всех жертвователей, поскольку именно на такой поддержке держится устойчивость фонда и возможность дарить людям полноценные годы жизни.

„За 11 лет работы фонда „Подаренная жизнь“ помощь получили почти 3000 человек. Это настоящее чудо, что у нас не иссякает поток щедрых людей и пожертвований, позволяющих финансировать необходимое для спасения жизней лечение“, - прокомментировал Тянавсуу.

„Благодаря постоянным жертвователям мы можем быть уверены, что начатое сегодня лечение будет профинансировано и через полгода, и через год, и даже спустя несколько лет. Circle K Eesti вместе со своими клиентами поддерживают фонд лечения рака уже долгие годы, являясь прекрасным и вдохновляющим примером столь важной для нас постоянной поддержки. Вместе вы подарили надежду и дни жизни множеству жителей Эстонии“, - добавил Тянавсуу.

Кампания „Подаренная жизнь“ продлится во всех станциях полного обслуживания Circle K до середины апреля.

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