ВИДЕО | В Северном море столкнулись нефтяной танкер и контейнеровоз. Возник пожар

Столкновение произошло у побережья Восточного Йоркшира к востоку от города Халл в 9:48 утра по местному времени (12:48 по Москве), передает „Медуза“. Судя по всему, контейнеровоз врезался в нефтяной танкер, который стоял на якоре, пишет BBC News.

На двух судах произошел пожар. К месту столкновения направили спасательные суда и вертолет.

В сети публикуют фото и видео, снятое после столкновения. Над танкером поднимается черный дым.

Несколько человек оставили суда, сообщает Sky News, ссылаясь на организацию Royal National Lifeboat Institution, которая занимается спасением людей на воде.

В месте столкновения проводится поисково-спасательная операция.

По информации Sky News, при столкновении танкера и контейнеровоза пострадали 32 человека.

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