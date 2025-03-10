Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю девушку

Вероятно, девушка передвигается в Кесклинне или Старом городе, но также может проводить время, например, в саду Канути, на Тынисмяги, Мусумяги или в Кристийне. Девушка и раньше так убегала, но не так надолго.

Рост Эльзалилль - 165 см, она худощавого телосложения. Она одета в белую куртку с капюшоном, на ногах оранжевые кроссовки Nike. У девушки есть пирсинг носа и языка. У нее крашеные волосы.

Полиция просит всех, кто в последние дни где-либо видел Эльзалилль или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.