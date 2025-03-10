ЧП и криминал
10.03.2025, 15:04

„Ударил ножом в ногу“: убита женщина, подозреваемый задержан

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В Вильяндимаа в воскресенье произошло убийство, сообщила Лыунаская префектура.

9 марта вечером полиция получила сообщение от 30-летнего мужчины, который заявил, что два часа назад в волости Мульги ударил 47-летнюю женщину ножом в ногу. К прибытию полицейских женщина была мертва.

В качестве подозреваемого в убийстве задержали 30-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного делопроизводства.

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