Определены полуфиналисты Кубка Эстонии: „Калев“ сыграет с „Нымме Калью“, „Левадия“ встретится с „Транс“

В рамках жеребьёвки полуфиналов Кубка Эстонии по футболу сформировались две интереснейшие пары. В первой встречаются столичный „Калев“ и „Нымме Калью“. „Калев“, продемонстрировавший мощную игру в четвертьфинале, уверенно разгромил на выезде клуб первой лиги ФК „Таллинн“ с разгромным счётом 5:0. В то время как „Нымме Калью“ вырвал победу у „Пайде“ благодаря голу Никиты Иванова на последней минуте матча.

Во второй полуфинальной паре встречаются действующий обладатель Кубка, „Левадия“, и нарвский „Транс“, который два года назад стал обладателем Кубка Эстонии. „Левадия“, 11-кратный чемпион Эстонии, в четвертьфинале не оставил шансов „Запоосу“ из второй лиги, разгромив его с результатом 7:0. „Транс“, в свою очередь, одержал заслуженную победу над пярнуским „Вапрусом“ (3:1) благодаря хет-трику Ландри Каборе.

Жеребьёвка Кубка Эстонии оказалась удачной для „Флоры“, которая хотя и вылетела из турнира, всё же продолжает следить за его ходом с особым интересом. В прошлом сезоне „Флора“ заняла четвёртое место в чемпионате Эстонии и теперь надеется на возможность вернуться в еврокубки.

Поскольку „Нымме Калью“ и „Левадия“, выглядищие фаворитами своих полуфинальных пар, не встретятся друг с другом, шансы „Флоры“ на участие в еврокубках существенно увеличиваются. Оба этих клуба уже гарантировали себе место в европейских турнирах благодаря успешному выступлению в прошлом чемпионате. В случае победы любого из них в Кубке, путёвка в еврокубки достанется подопечным Константина Васильева.

Даты полуфиналов Кубка Эстонии пока не определены, но финал турнира точно состоится 24 мая в 19:00 на А. Ле Кок Арене.

Действующим обладателем Кубка Эстонии является столичная „Левадия“.

С 2012 года Кубок Эстонии носит название „Кубок Эвальда Типнера“, в честь одного из самых выдающихся футболистов Эстонии довоенных лет. Эвальд Типнер был 8-кратным чемпионом страны и рекордсменом своего времени по числу матчей за национальную сборную.

Наибольшее количество побед в Кубке Эстонии имеет столичная „Левадия“ — 11 раз. На втором месте расположилась „Флора“, выигравшая кубок 8 раз, а на третьем нарвский „Транс“, который становился обладателем трофея 3 раза.

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