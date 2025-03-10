В столкновении трех автомобилей пострадали два водителя

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), столкновение произошло, когда двигавшийся по шоссе Валга-Уулу в сторону Пярну автомобиль Volkswagen, совершая поворот налево в сторону Килинги-Нымме, выехал перед двигавшимся из Пярну в сторону Вильянди внедорожником Toyota с прицепом. Машины столкнулись между собой, и прицеп внедорожника также задел ожидавшую на перекрестке своей очереди ехать Audi.