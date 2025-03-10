ЧП и криминал
10.03.2025, 13:49

В столкновении трех автомобилей пострадали два водителя

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня в 11:50 произошло ДТП а Пярнумаа в волости Саарде на 98-м километре дороги Валга-Уулу, где столкнулись три машины. Двух водителей доставили в больницу.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), столкновение произошло, когда двигавшийся по шоссе Валга-Уулу в сторону Пярну автомобиль Volkswagen, совершая поворот налево в сторону Килинги-Нымме, выехал перед двигавшимся из Пярну в сторону Вильянди внедорожником Toyota с прицепом. Машины столкнулись между собой, и прицеп внедорожника также задел ожидавшую на перекрестке своей очереди ехать Audi.

После аварии медики отвезли в больницу водителей Volkswagen и внедорожника. Водитель Audi не пострадал. Полиция установила, что водители Audi и внедорожника были трезвы, степень трезвости водителя Volkswagen выяснят в больнице.

По словам пресс-секретаря PPA, из-за аварии движение в обоих направлениях было перекрыто.

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