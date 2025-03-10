Новоселье у Нарвского офиса Центра предпринимательства. Теперь организациям помогают на новом месте
С 1 марта Нарвский офис Ида-Вируского Центра предпринимательства (IVEK) переехал в здание на ул. Линда, где раньше работал Objekt.
„Наша цель – предоставить качественные и персонализированные консультационные услуги, которые помогут местному бизнес-сообществу вместе достичь успеха во всех начинаниях, – прокомментировали в IVEK. – Переехали мы, во-первых, потому, что в этом помещении удобно делать мероприятия, и здание Objekt уже стало магнтом для предпринимателей, и, во-вторых, для нас это оптимизация расходов, потому что мы выбрали меньшую площадь, как это сейчас делают многие компании“.
Все консультации Ида-Вируского Центра предпринимательства проводятся по предварительной записи для некоммерческих организаций и предпрнимателей бесплатно. IVEK на Линда, 2 уже успел провести короткий курс по ведению бухгалтерии, встречу по работе с искусственным интеллектом. 19 марта стартует курс для начинающих предпринимателей, который пройдет на русском языке. На 80% места на курсе заняты, но еще есть свободные. Смотреть все программы можно на сайте организации.