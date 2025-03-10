Новоселье у Нарвского офиса Центра предпринимательства. Теперь организациям помогают на новом месте

„Наша цель – предоставить качественные и персонализированные консультационные услуги, которые помогут местному бизнес-сообществу вместе достичь успеха во всех начинаниях, – прокомментировали в IVEK. – Переехали мы, во-первых, потому, что в этом помещении удобно делать мероприятия, и здание Objekt уже стало магнтом для предпринимателей, и, во-вторых, для нас это оптимизация расходов, потому что мы выбрали меньшую площадь, как это сейчас делают многие компании“.