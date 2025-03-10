ФОТО | Cоциал-демократов выгнали из правительства. Партия реформ и Eesti 200 продолжат работу(8)
Сегодня на коалиционном собрании стало известно, что социал-демократы больше не входят в коалицию. В правительстве продолжат работу две политические силы: Партия реформ и Eesti 200.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс после 15-минутной встречи подтвердил, что премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил продолжить работу без социал-демократов.
Известно, что партия Eesti 200 сохранит место в коалиции. У Партии реформ и Eesti 200 на двоих 52 мандата в парламенте. Сегодня в 14:00 началась пресс-конференция с участием лидеров двух упомянутых партий.
Пресс-конференцию начал премьер-министр Кристен Михал:
Произойдет „ремонт“ правительства. Долгое время была ситуация, когда две партии были правыми, а одна — левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться этим решениям, пересматривать их. Надо принимать решения и двигаться дальше.
У новой коалиции есть 52 голоса (в Рийгикогу — ред.), мы надеемся на поддержку и других депутатов. Цель и направление правительства — двигаться в своей деятельности вправо. Первые крупные шаги, которые мы планируем сделать — отменить различные повышения налогов, обложение налогом прибыли предпринимательства. Мы подготовим соответствующий законопроект.
Второе желание — снизить налоговую нагрузку на физических лиц. Со следующего года подоходный налог должен был начинаться с первого евро, этого не будет. Подоходный налог остается на уровне 24%, но он не будет начинаться с первого евро.
По расходам на оборону мы движемся к цели в 5%. С точным законопроектом министр обороны выйдет в правительство в ближайшие недели. Безопасность будет гарантирована, в этом никаких компромиссов делаться не будет. В экономике мы предпримем шаги, которые помогут экономике расти.
До этого
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сказал, что проблемы в коалиции существуют уже давно. По его мнению, социал-демократы тормозят работу правительства и не хотят сокращать бюрократию в государстве. „Если мы сегодня не договоримся, то нам следует двигаться дальше“, - добавил он. Также одна из причин данного кризиса - низкий рейтинг реформистов. Он на историческом минимуме в 17%. Если в коалиции будут они и Eesti 200, то суммарный рейтинг правительства составит около 20%, то есть один из самых низких в новейшей истории страны.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс до встречи уже отметил, что Кристен Михал и госсекретарь Кейт Каземетс уже приняли решение - продолжить работу без соцдемов. „Они сделают то, что обычно делали Партия реформ или Кристен Михал — выкинут за борт, если им что-то не нравится, и будут надеяться, что Партия реформ от этого выиграет“, — отметил Ляэнеметс.
Министр иностранных дел от Eesti 200 Маргус Цахкна отмечает, что все устали от раскола в правительстве, и существует довольно высокая вероятность того, что правительство продолжит работу без социал-демократов. Сама партия сейчас борется за выживание, так как по последним рейтингам они не преодолевают избирательный порог в 5%.