ВИДЕО | Массовая драка в НХЛ привела к удалению 10 игроков

В матче НХЛ между „Вашингтон Кэпиталз“ и „Сиэтл Кракен“ на седьмой минуте третьего периода произошла крупная драка. Всё началось, когда Том Уилсон из „Кэпиталз“ жёстко сыграл против защитника „Кракена“ Джоша Махура, применив силовой прием и подставив ему подножку. В ответ на это Джон Хэйден и Майки Эйссимонт из „Сиэтла“ пошли защищать своего партнера, что вскоре привело к вовлечению всех игроков обеих команд в конфликт, который быстро превратился в массовую драку.

После массовой драки в матче между „Вашингтон Кэпиталз“ и „Сиэтл Кракен“ все десять полевых хоккеистов оказались в штрафном боксе. У игроков „Кэпиталз“ Тома Уилсона, Джона Карлсона, Пьера-Люка Дюбуа и Тревора ван Римсдайка были назначены двухминутные штрафы. Брэндон Дьюхейм получил четырёхминутный штраф за грубость и десятиминутный дисциплинарный штраф за участие в инциденте.

„Сиэтл Кракен“ активно начал матч против „Вашингтон Кэпиталз“, создав несколько острых моментов в первом периоде. На 13-й минуте Шейн Райт открыл счёт, но „Кэпиталз“ быстро отыгрались: в начале второго периода Марти Фехервари забил в равных составах, а затем Дилан Строум вывел хозяев вперёд. Однако „Сиэтл“ вновь сравнял счёт, когда Джордан Эберле забил на контратаке.

В третьем периоде после массовой драки обе команды получили штрафы, и „Кракен“ остались в меньшинстве, но не смогли извлечь из этого преимущества. Коннор Макмайкл едва не вывел „Кэпиталз“ вперёд, но штанга спасла „Сиэтл“. В конце матча Джон Карлсон отдал передачу Макмайклу, который забил победный гол. За полминуты до конца Овечкин забил в пустые ворота, установив итоговый счёт 4:2 в пользу „Вашингтона“.

„Вашингтон“ набрал 92 очка и занимает первое место в Восточной конференции, в то время как „Сиэтл“ с 58 очками идет 13-м на Западе. Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года начнётся в апреле и завершится в июне финальной серией. В НХЛ плей-офф состоит из четырёх раундов: 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала.

11 марта „Кэпиталз“ сыграют с „Анахаймом“ в гостях, а 12 марта „Кракен“ встретятся с „Монреалем“.

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