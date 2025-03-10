За рубежом
10.03.2025, 13:30

„У Трампа — тяжелый психический диагноз, сомнений нет“. Как экс-президент Латвии оценивает действия президента США

 
Нью-Йорк
Нью-Йорк
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вайра Вике-Фрейберга была президентом в едва не самый оптимистичный период в жизни Латвии - с 1999-го по 2007 год, когда страна готовилась к вступлению в ЕС и НАТО и вошла в эти международные союзы в 2004 году. Сейчас спустя годы, уже в возрасте 87 лет она смотрит на то, каким хрупким за полтора месяца второго президентского срока Дональда Трампа стало трансатлантическое сотрудничество. Журнал IR побеседовал с экс-президентом. Латвийский портал Delfi приводит избранные цитаты из большого интервью в переводе на русский язык.

Полностью интервью можно прочесть здесь.

„У англичан есть выражение „loose cannon on the deck“ (разболтанное орудие на палубе - дословно, то есть опасный и непредсказуемый человек - Delfi). В старину на парусниках орудия необходимо было крепко закреплять, чтобы во время боя они не скользили по палубе — иначе могли опрокинуть корабль или попасть по своим. Трамп — это незакрепленное орудие. Он может выстрелить в неправильном направлении, даже потопить свой собственный корабль. Он опасен даже для самих американцев“, — так охарактеризовала Дональда Трампа Вайра Вике-Фрейберга.

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