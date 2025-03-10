„У Трампа — тяжелый психический диагноз, сомнений нет“. Как экс-президент Латвии оценивает действия президента США

Вайра Вике-Фрейберга была президентом в едва не самый оптимистичный период в жизни Латвии - с 1999-го по 2007 год, когда страна готовилась к вступлению в ЕС и НАТО и вошла в эти международные союзы в 2004 году. Сейчас спустя годы, уже в возрасте 87 лет она смотрит на то, каким хрупким за полтора месяца второго президентского срока Дональда Трампа стало трансатлантическое сотрудничество. Журнал IR побеседовал с экс-президентом. Латвийский портал Delfi приводит избранные цитаты из большого интервью в переводе на русский язык.